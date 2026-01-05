Video: watson/Hanna Dedial

Nationaler Trauertag für die Opfer von Crans-Montana – Schweigeminute im ganzen Land

Der Bundespräsident Guy Parmelin hat in Gedenken an die Opfer des Brandes in Crans Montana einen nationalen Trauertag festgelegt. Dies gab der Bundespräsident im «SonntagBlick» bekannt.

Vor der Bar werden Kerzen und Blumen niedergelegt, um den Opfern zu Gedenken. Bild: keystone

Durch einen Brand in der Bar «Le Constellation» kamen in der Neujahrsnacht 40 Menschen ums Leben, viele davon waren Minderjährige oder junge Erwachsene. Bei dem Inferno wurden 119 Personen durch die Flammen verletzt, viele davon schwer. Die Überlebenden kämpfen in mehreren Spitälern der Schweiz und auch im Ausland um ihr Leben.

Der Trauertag für die Opfer des Brandes wird am Freitag, dem 9. Januar, stattfinden. Im Rahmen dessen wird in Crans Montana um 14 Uhr eine Trauerfeier stattfinden. Gleichzeitig werden schweizweit, ebenfalls um 14 Uhr, alle Kirchenglocken läuten.

Nachdem die Kirchenglocken aufgehört haben zu läuten, ist eine nationale Schweigeminute geplant. In diesem Moment sollen alle Menschen in der Schweiz den Opfern gedenken können.

Auch der französische Staatspräsident, Emmanuel Macron, hat angekündigt, für den Trauertag in die Schweiz zu reisen.

Bereits am Samstag, dem 3. Januar, wurde in Crans Montana eine kleinere Trauerfeier durchgeführt. Ebenfalls wurde am 1. Januar in Gedenken an die Opfer und die Verletzten ein Gottesdienst gehalten. (nib)