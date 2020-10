Schweiz

Klima

Wirtschaftsverbände bekämpfen CO2-Gesetz



Bild: sda

«Kein Einfluss auf das Weltklima»: Wirtschaftsverbände bekämpfen CO2-Gesetz

Neben Klimastreikenden, die das CO 2 -Gesetz als zu wenig weitgehend kritisieren, ergreifen nun mehrere Wirtschaftsverbände ebenfalls das Referendum gegen das Gesetz. Aus ihrer Sicht führe dieses lediglich zu mehr Bürokratie, mehr Verboten und neuen Steuern und Abgaben.

Das neue CO 2 -Gesetz greife derart stark in die Schweizer Energiepolitik ein, dass es unumgänglich sei, der Stimmbevölkerung das letzte Wort zu geben, teilte das Wirtschaftskomitee «Nein zum CO 2 -Gesetz» am Freitag mit. Es gelte eine nachhaltige statt planlose Klimapolitik zu betreiben. Das vom Parlament verabschiedete Gesetz koste viel und bringe nichts.

Bild: sda

Im Wirtschaftskomitee vertreten sind unter anderem verschiedene Automobilverbände, Avenergy Suisse (die ehemalige Erdölvereinigung), Swissoil sowie Organisationen wie das Centre Patronal, die Citec und der Verband Schweizer Flugplätze. Sie hatten bereits in den vergangenen Wochen und Monaten durchblicken lassen, dass sie das CO 2 -Gesetz bekämpfen wollen. Nun machen sie ernst.

«Selbst wenn wir von heute auf morgen unseren CO 2 -Ausstoss auf null herunterfahren, hätte dies keinen Einfluss auf das Weltklima.» vernuenftig-bleiben.ch

«Kein Einfluss auf das Weltklima»

Die Schweiz sei auch ohne CO 2 -Gesetz klimapolitisch vorbildlich unterwegs, heisst es in der Mitteilung des Referendumskomitees weiter. Das faktische Verbot von Öl- und Gasheizungen, die Erhöhung des Benzin-, Diesel- und Heizölpreises sowie die Einführung einer Flugticketabgabe belasteten die Bevölkerung und das Gewerbe massiv.

Zudem führen die Wirtschaftsvertreter an, dass die Schweiz lediglich für einen Tausendstel des weltweiten CO 2 -Ausstosses verantwortlich sei. «Selbst wenn wir von heute auf morgen unseren CO 2 -Ausstoss auf null herunterfahren, hätte dies keinen Einfluss auf das Weltklima.» Überdies sei die Schweizer Bevölkerung bereits heute vorbildlich unterwegs.

«Unser Land ist klimapolitisch auf dem richtigen Weg. Ein CO2-Gesetz voller Verbote und neuer Steuern ist überflüssig.» vernuenftig-bleiben.ch

Schliesslich sei das CO2-Gesetz ungerecht, moniert das Nein-Komitee. Familien, Pendlerinnen und Pendler sowie die Land- und Bergbevölkerung würden stärker unter den neuen Abgaben leiden als ÖV-Benutzerinnen und -Benutzer oder die Stadtbevölkerung.

SVP unterstützt Referendum

Die Wirtschaftsverbände und -organisationen sammeln seit Freitag Unterschiften für das Referendum, wie sie weiter mitteilten. Die SVP unterstützt sie dabei, wie das Generalsekretariat auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab. Den Lead hätten aber die Verbände. Der Gewerbeverband entscheidet Ende Oktober, wie er zum Referendum steht.

Nicht alle sind von den Massnahmen des CO2-Gesetzes gleich stark betroffen: Familien, Autopendlerinnen und -pendler sowie die Land- und Bergbevölkerung werden stärker unter den neuen Abgaben leiden als ÖV-Benutzerinnen und -Benutzer oder die Stadtbevölkerung. (...) Das ist ungerecht. vernuenftig-bleiben.ch

Bekämpft wird das CO 2 -Gesetz auch von verschiedenen Westschweizer Sektionen der Klimastreikbewegung, wie diese vor Wochenfrist erläuterten. Das vorliegende CO 2 -Gesetz reiche bei weitem nicht aus, um die Klimaerwärmung zu stoppen, lautet der Tenor von dieser Seite. Die Politik habe die Dringlichkeit der Klimakrise immer noch nicht erkannt.

Die beiden Referendumskomitees haben bis zum 14. Januar 2021 Zeit, 50'000 Unterschriften zu sammeln.

Hart erkämpfter Kompromiss

Bei der Schlussabstimmung im Parlament unterstützten alle Parteien ausser die SVP das Gesetz. Es handelt sich um einen Kompromissvorschlag, bei dem in den drei Jahre dauernden Beratungen sowohl bürgerliche wie auch linke Politiker Zugeständnisse machen mussten.

Das verabschiedete CO 2 -Gesetz enthält verschiedene Massnahmen, beispielsweise im Strassen- und Luftverkehr sowie im Gebäudebereich, mit denen die schrittweise Reduktion der Treibhausgase erreicht werden soll. Die Schweiz muss ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 halbieren. (sda/bal)

