Wieder eine Klimademo in Bern – mehrere Hundert Leute auf Helvetiaplatz



Seit 15.30 Uhr wird in Bern wieder demonstriert: Auf dem Helvetiaplatz haben sich mehrere Hundert Personen eingefunden, um stärkere Massnahmen gegen den Klimawandel zu fordern.

Zum freitäglichen Klimastreik in Bern aufgerufen haben die Aktivistinnen und Aktivisten von «Rise Up for Change». Sie hatten anfangs Woche für 48 Stunden den Bundesplatz besetzt, bevor es zu einer polizeilichen Räumung kam.

“Wir lassen uns nicht einschüchtern”: Hunderte versammeln sich auf dem Berner Helvetiaplatz zur Klimademo @watson_news pic.twitter.com/6bEJfgwZ3z — Adrian Müller (@mueller_adrian) September 25, 2020

Die Klimakrise lasse sich nicht wegdrängen, sagte eine Rednerin und verwies auf die Dringlichkeit des Handelns. Man werde weiterkämpfen, hiess es unter grossem Applaus.

Nach der Demonstration soll eine «Climate Justice Arena» durchgeführt werden - dies als Gegenveranstaltung zur «Arena» von SRF. Die Mitglieder von «Rise Up for Change» hatten eine Einladung zur TV-Sendung abgelehnt, weil «Klimaleugner» wie SVP-Nationalrat Roger Köppel zur Gesprächsrunde eingeladen wurden.

Man wolle eine «eine ernsthafte und faktenbasierte» Debatte über die Forderungen der Bewegung sowie der Politik führen, teilte «Rise Up for Change» mit.

Zu Beginn der Woche besetzten Klimaaktivsitinnen und Klimaaktivisten den Bundesplatz. In der Nacht auf Mittwoch wurde das Camp von der Polizei geräumt.

“Es geht nicht um den Platz. Es geht um sein oder nicht sein. Die Klimakrise lässt sich aber nicht verdrängen. Darum sind wir heute wieder hier”, so eine Aktivistin. @watson_news pic.twitter.com/pN9VRaKpyb — Adrian Müller (@mueller_adrian) September 25, 2020

Noch ist unklar, ob sich die Demonstrierenden wieder auf den Bundesplatz begeben wollen. Die Polizei steht dort jedenfalls bereit. (sda/cma)

Auf dem Bundesplatz hat die @PoliceBern den Wasserwerfer, einige Kastenwagen und Wannen bereitgestellt (nicht alle abgebildet). pic.twitter.com/XBThhx1Tni — Megafon Reitschule Bern (@Megafon_RS_Bern) September 25, 2020

