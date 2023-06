In der Schweiz werden pro Jahr 4000 Gebäude abgerissen, was täglich mehr als 10 Stück sind. Bild: imago

Diese Branche verursacht 84 Prozent der Schweizer Abfälle – aber niemand spricht darüber

Am 18. Juni entscheidet die Schweiz über ihre Klimaneutralität. Öl- und Gasheizungen stehen dabei im Fokus. Sie machen ein Viertel der ausgestossenen Treibhausgase aus. Ebenso viele Emissionen kommen aus der Baubranche, doch darüber denken nur wenige nach – watson hat einige von ihnen getroffen.

Flora kniet in der Küche unter der Spüle und versucht den Wasserhahn von unten zu lösen.

Sie fragt: «Kann ich den eigentlich haben? Der in meinem Atelier tropft.»

Tobias sagt: «Ich könnte den auch brauchen. Der bei meinen Eltern wackelt.»

Flora: «Möchtest du stattdessen den Seifenspender haben?»

Tobias: «Für den habe ich keine Verwendung.»



Am Ende wird Flora den Wasserhahn mit heimnehmen.

Flora Bühlmann und Tobias Häusermann gehören zur GmbH Bau-Teilen, zusammen mit Katharina Riedl und Kas Dedden. In einem Einfamilienhaus in Uster bauen sie eine Küche aus, die sie woanders wieder einbauen werden.

Tobias Häusermann, Flora Bühlmann und Katharina Riedl von Bau-Teilen auf einem Areal in Zürich, das sie derzeit bespielen. Bild: watson/elena lynch

Damit wollen sie dem Wegwerfwahn in der Baubranche entgegenwirken. Bauabfälle machen in der Schweiz 84 Prozent aller Abfälle aus. Im Schnitt sind das 75 Millionen Tonnen pro Jahr, 500 Kilogramm pro Sekunde, also mehr als man sich vorstellen kann.

Das Meiste davon müsste nicht in der Mulde landen.

Im Einfamilienhaus in Uster soll eine neue Küche rein, einfach so, mit neuen Geräten, sandfarbenen Fronten und Lichtspots an der Decke. Vom Alten wird nichts wiederverwendet.

Die Küche ist zwanzig Jahre alt, die Geräte sind fünfjährig und funktionieren. Kas sagt: «Die Geräte hätten sie wieder einplanen und einbauen können, aber darauf kommen die meisten nicht, weil sie es nicht kennen. Also nehmen sie ein weisses Blatt und zeichnen und kaufen alles neu.»

Kas ist Zimmermann, Flora, Katharina und Tobias sind Architektinnen und Architekt. Sie beteiligen die Bevölkerung an ihren Prozessen, geben ihr Wissen in Workshops weiter und bemühen sich um Wiederverwendung: Aus der Küche in Uster zum Beispiel kommen die Steinplatte und Spüle in ein Ferienhaus in Arvenbüel und die Kochinsel voraussichtlich in eine Genossenschaft in Winterthur. Der Rest steht im Lager in Zürich.

Eigentlich wollen sie nur etwas ausbauen, wenn sie auch wissen, wo sie es wieder einbauen. Etwas ewig einlagern wollen sie nicht, dafür gibt es Bauteilbörsen. Tobias sagt: «Aber klar, wenn am Ende noch Sachen herumstehen und wir noch Platz im Auto haben, nehmen wir sie mit. Oder wenn wir auf einer Abrissbaustelle sind und nur einen Tag für den Ausbau haben. Dann gilt einfach: Einladen, einladen, einladen.»

Klebeverbot auf Baustellen

Was sie nicht verwenden, vermitteln sie in einem Chat auf Telegram weiter: Fenster mit Stahlrahmen innen weiss, 4 Stück; Deckenpaneele Metall weiss gelocht, 5 Stück; Türe mit Stahlrahmen innen grau, 1 Stück. Immer mit Abholfrist und Foto.

Flora meldet sich von unter der Spüle zu Wort: «Eigentlich müsste Material eine Mindestnutzungsdauer haben. Wird es vorher ausgebaut, ist der Besitzer oder die Besitzerin dafür verantwortlich, dass es bis zum Ablaufdatum im Umlauf bleibt.»

Die Bauteilbörse in Basel ist eine Brocki für Bauteile wie WCs. Bild: watson/elena lynch

Warum das wichtig wäre? In jedem Bauteil steckt sogenannte graue Energie, die durch dessen Herstellung, Transport, Entsorgung entsteht. Wird bei einem Abriss alles weggeworfen statt weitergegeben und wiederverwendet, geht viel Energie verloren.

Beispiel Zement: Um diesen herzustellen, braucht es Temperaturen von 900 Grad, die durch das Verbrennen von Gasen erreicht werden, weswegen die Zementindustrie weltweit bis zu 8 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht und als «Klimakiller» gilt.

Katharina versucht eine rote Glasplatte von der Wand zu lösen und sagt: «Verklebt, verdammt! Ich bin für ein Klebeverbot auf Baustellen. Die Baubranche muss anfangen, beim Einbau an den Ausbau zu denken, also zirkulär zu bauen. Das heisst zu klotzen statt zu kleben oder zu schrauben statt zu nageln, damit es sich danach leichter lösen lässt. Und am besten alles so anbringen, dass es sichtbar ist. Sonst muss man alles zerstören, wenn man zur Wiederverwendung etwas entnehmen will.»

Katharina murkst weiter.

Ein Gebäude aus Bauabfällen

Anderer Akteur: Andreas Haug sitzt auf einer blauen Bank bei den ehemaligen SBB-Werkstätten an der Hohlstrasse in Zürich. Das Baubüro in situ, bei dem er als Architekt arbeitet und zur Geschäftsleitung gehört, hat hier seinen Sitz. Dieses tut seit Jahren das, womit sich viele in der Branche gerade erst anfangen auseinanderzusetzen: klimafreundlich bauen.

Das bedeutet im Grunde, gar nicht neu zu bauen, sondern den Bestand zu sanieren, anzubauen und aufzustocken und dabei wiederzuverwenden, was da ist, oder zu benutzen, was nachwächst.

In Winterthur hat in situ ein bestehendes dreistöckiges Gebäude um drei zusätzliche Stockwerke mit Atelier- und Werkräumen erweitert und dafür zu 70 Prozent gebrauchte Elemente verwendet – ein Gebäude aus Bauabfällen also, oder eben nicht.

Andreas Haug ist seit Anfang Jahr in der Geschäftsleitung von in situ. Bild: watson/elena lynch

Die «Bauteiljagd» stand dort am Anfang des Bauprozesses und war sehr zeitintensiv – auch, weil die dafür nötigen Abläufe erst erfunden werden mussten.

Haug sagt: «Die Baubranche ist nicht darauf ausgerichtet, dass die Form dem bereits vorhandenen Material folgt. Der Zahlungsplan der Bauherrschaft ist zum Beispiel nicht darauf ausgelegt, dass sie die wiederverwendeten Fenster aus einem Abbruchobjekt kaufen müssen, bevor sie überhaupt die Baueingabe machen.»

In Winterthur wurden Stahlstruktur, Stahltreppe, Fenster, Fassadenplatten, Fassadenbleche und Solarpaneele woanders abgegriffen, wo sie sonst ausrangiert worden wären, und wiederverwendet. Damit konnten die CO₂-Emissionen um 60 Prozent gesenkt werden. Für seine Pionierarbeit erhält das Baubüro in situ aktuell viel Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Haug sagt: «Das CO₂, das wir damit eingespart haben, ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Umso wichtiger ist es, dass das Projekt Preise gewonnen hat und darüber geschrieben wurde. Es geht darum, zu zeigen, dass es möglich ist – Statements zu setzen. Wir verstehen unsere Arbeit da auch politisch.»

Bricolage statt Beton

In der Schweiz werden pro Jahr bis zu 4000 Gebäude abgerissen, was täglich mehr als 10 Stück sind. In der Stadt Zürich ist die Abrissbirne besonders aktiv. Dort wurden in den letzten zwanzig Jahren 13’695 Wohnungen abgebrochen – mehr, als es im Kanton Appenzell Innerrhoden insgesamt gibt!

Der Verein Countdown 2030 will den Abrisswahn in der Schweiz stoppen und während zehn Jahren über die Auswirkungen der Architektur auf den Klimawandel aufklären – in der Hoffnung, die Kipppunkte abzuwenden, die am Ende dieser Dekade drohen. Bis zu 60 Architektinnen und Planer haben sich seit 2019 zu diesem Ziel zusammengeschlossen.

Darunter auch Jérôme Glaser und Rahel Dürmüller. Sie machen mit, weil sie als Planer und Architektin mehr Einfluss haben als Privatpersonen. Geht es ums Klima, wird viel über Autofahren, Fliegen, Fleischkonsum, Kohlekraftwerke und Plastiksäckli gesprochen, aber wenig über Bauen.

Dürmüller sagt: «Dass Fliegen umweltschädlich ist, wissen alle, aber nicht, wie sehr sich ein Abriss auf das Klima auswirkt. Dabei macht der Flugverkehr weltweit nur 3 Prozent der CO₂-Emissionen aus. Die Baubranche hingegen ist für 38 Prozent verantwortlich! Darum: ohne Bauwende keine Klimawende.»

Jérôme Glaser und Rahel Dürmüller arbeiten in einer ehemaligen Schreinerei in Basel. Bild: watson/elena lynch

Er arbeitet bei Glaser Bauplaner und sie bei Standke Architekten. Die beiden Büros befinden sich in einer ehemaligen Schreinerei in Basel. Der Boden dort hat Farbflecken, die Decken und Wände sind roh, die Holzfenster wurden zusätzlich verglast, aber nicht ersetzt.

Zwischen den Büros wurde gerade eine Glaswand gebaut. Die Fenster dafür haben sie in der Bauteilbörse gekauft. Sie sind zu wenig hoch und zu wenig lang, sodass der Raum dazwischen mit Holz ausgefüllt werden musste. Das lässt erahnen, welch andere Ästhetik klimafreundliche Architektur womöglich mit sich bringen wird: Bricolage statt Beton.

Das ist das, was ihre Vereinskollegin Sarah Barth zum SRF sagte: «Die Schweiz liebt es sauber [und sleek], muss sich nun aber neue Sehgewohnheiten aneignen. Wir haben mit dem Klimawandel ein so dominantes Problem, dass wir nicht mit der bestehenden Ästhetik weitermachen können.»

«Ersatzneubau ist das Zauberwort!»

Doch bevor sich die Schweizerinnen und Schweizer mit Ästhetik auseinandersetzen, müssen sie ihren Abrisswahn ablegen. Dürmüller sagt: «Im Vergleich zu Deutschland und Österreich wird das Wort ‹Ersatzneubau› in der Schweiz inflationär benutzt. Das zeigt, wie sehr es in den letzten zehn bis zwanzig Jahren hierzulande zur Gewohnheit geworden ist, Altes abzureissen und mit Neuem zu ersetzen.»

Woher kommt dieser Wahn? Ein vehementer Verfechter von Ersatzneubauten ist der Baumeisterverband. Auf dessen Webseite steht: «Ersatzneubau ist das Zauberwort! Neubauten sind energetisch effizienter als Gebäude, die beispielsweise vor 1980 gebaut wurden. Sie verbrauchen im Vergleich vier- bis siebenmal weniger Energie.»

Klar, ein altes Gebäude ist schlecht isoliert, wird mit Öl oder Gas geheizt und verbraucht entsprechend viel Betriebsenergie (nicht die graue Energie). Ein Ersatzneubau mit Minergie-Standard schneidet da deutlich besser ab. Aber nur auf den ersten Blick.

Dürmüller sagt: «Isolierung und Heizung können bei einer Renovation gut gelöst werden. Es ist zu bedenken, dass heute ein neues Gebäude zu bauen ebenso viel Energie verbraucht wie es während 60 Jahren zu betreiben, der durchschnittlichen Lebensdauer eines Gebäudes in der Schweiz.»

Der Baumeisterverband argumentiert auch mit Verdichtung. Dank Ersatzneubauten würden mehr Wohnungen auf gleicher Fläche entstehen, was sich positiv auf die Preise auswirken könne. Dazu Dürmüller: «Mehr Wohnungen heisst aber nicht zwingend mehr Bewohner. Ersatzneubauten lösen die Wohnungsnot nur bedingt. Die neuen Mieten sind oft teurer. Und der durchschnittliche Flächenverbrauch steigt in der Schweiz stetig an. Während Familien oft in kleinen Wohnungen wohnen müssen, leben Einzelpersonen in Einfamilienhäusern. Es ist also auch eine Verteilfrage, die man über weniger durchschnittlichen Wohnraum pro Person regeln könnte.»

Die Glaswand mit Fenstern aus der Bauteilbörse. Bild: watson/elena lynch

Neben Fehlannahmen gibt es auch Fehlanreize, die dem Abrisswahn zugrunde liegen: Es lässt sich damit gutes Geld verdienen. Zum einen ist das Honorar des Architekten, der Architektin an die Bausumme geknüpft. Zum anderen lässt sich ein Abriss von den Steuern absetzen.

Glaser sagt: «Unter diesen Bedingungen bleibt Bauen am Bestand leider oft eine ideologische Entscheidung. Sparen tut man dabei selten, da die Lohnkosten höher sind als die Materialkosten. Darum muss der Abriss massiv verteuert werden, indem er beispielsweise über eine CO₂-Steuer besteuert wird, die auch die graue Energie einbezieht, die durch die Entsorgung vernichtet wird.»

Das und anderes forderte der Verein Countdown 2030 vergangenes Jahr in einer Petition. Vielleicht stimmen wir darüber ja als Nächstes ab.