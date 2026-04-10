Am Wochenende wird die Sicht – vor allem in den Bergen – durch den Saharastaub getrübt sein. Bild: keystone

Am Wochenende wird es nass – und der Saharastaub kommt

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Ein Blick auf die Wetterprognose des Wochenendes sorgt für Ernüchterung. Am Samstag ziehen im Flachland erste Nebel- und Hochnebelfelder auf. Die Nullgrad-Grenze liegt bei rund 3000 Metern und auch der Saharastaub meldet sich zurück, schreibt MeteoNews.

Vor allem in den Bergen wird die Sicht wohl durch diesen getrübt sein. Gegenüber dem Blick sagt Michael Eichmann von MeteoNews: «Der Saharastaub wird von der Südwestströmung, von der iberischen Halbinsel her, Richtung Norden getragen.» Gemäss dem Meteorologen wird die Staubkonzentration im französischen Jura am höchsten sein.

Dies sieht auch Meteorologe Peter Wick so. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Am Samstag wird die Saharastaubkonzentration tatsächlich zunehmen und vor allem in den Bergen zu einer Verschlechterung der Sicht führen.»

Dazu kommt, dass in der Nacht auf Sonntag lokal mit Regen gerechnet werden muss. Sobald es nass wird, wird der Saharastaub aus der Luft ausgewaschen.

Die Wetter-Prognose für den Sonntag: Bild: MeteoNews

In der Folge kommt es zum sogenannten «Blutregen». Unklar ist, ob der Regen dann orange gefärbt ist und Spuren auf den Autos hinterlassen wird. Die beiden Meteorologen betonen, dass dies von der Stärke des Regens abhängt: «Je stärker es regnet, desto weniger kann man die Pigmentierung feststellen», so Eichmann. (ome)