2023 wird ein weiteres schlechtes Jahr für Schweizer Gletscher

Im vergangenen Jahr hatten die Schweizer Gletscher aufgrund eines trockenen Winters und einer Hitzewelle im Sommer alle bisherigen Schmelzrekorde pulverisiert. Drei Kubikkilometer Eis waren verdunstet, was sechs Prozent des Gesamtvolumens der Schweizer Gletscher entspricht. (sda)

«Wir befinden uns immer noch auf Kurs für das zweitschlechteste Jahr in der Geschichte», schrieb Huss. «Trotz einer eher kühlen Periode in den letzten Wochen liegen alle Gletscher deutlich unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Und eine neue Hitzewelle findet jetzt statt.»

Das Jahr 2023 wird für die Schweizer Gletscher «nicht gut». Die Schmelze dürfte aber weniger stark ausfallen als im Rekordjahr 2022, schrieb der Glaziologe Matthias Huss am Mittwoch auf «X» (ehemals Twitter).

Ein Weltstar legt sich mit der SVP an. Nile Rodgers will als Komponist von «We Are Family», dass die Partei ihren Wahlkampfsong nicht mehr verwenden darf.

Der Streit um das SVP-Wahlvideo geht in die nächste Runde. Nun hat sich auch Nile Rodgers gemeldet. Er ist der Komponist von «We Are Family». Jener Song, an den der Wahlkampfschlager «Das isch d'SVP!» im Refrain verdächtig erinnert. Der Amerikaner gilt als einer der wichtigsten Produzenten der Disco-Ära. Er schreibt auf dem Kurznachrichtendienst X (zuvor Twitter):