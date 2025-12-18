Nebel
Höchstspannungsleitungen sollen prinzipiell in der Luft hängen

Höchstspannungsleitungen sollen prinzipiell in der Luft hängen – fordert Nationalrat

18.12.2025, 10:4018.12.2025, 10:44

Hoch- oder Höchstspannungsleitungen mit 220 Kilovolt oder mehr sollen in der Schweiz grundsätzlich in der Luft hängen. Diesen Grundsatz will der Nationalrat zur Beschleunigung des Aus- und Umbaus der Stromnetze im Elektrizitätsgesetz verankern.

epa12094111 Pylons carry high voltage electricity cables across a field past cooling towers operating at the Dukovany nuclear power plant operated by CEZ AS, near the village of Dukovany, Czech Republ ...
Mit der Vorlage wird sich nun der Ständerat befassen. (Symbolbild)Bild: keystone

Er hiess am Donnerstag einen entsprechenden Antrag seiner Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek-N) gut. Die Urek-N sieht allerdings Ausnahmen vom Freileitungsgrundsatz vor: Eine Erdleitung soll möglich sein, wenn dies billiger zu stehen kommt, aus technischen Gründen nötig ist oder dies zum Schutz von geschützten Mooren erforderlich ist.

Auch der Bundesrat hätte bei der Energiegesetz-Revision einen Freileitungsgrundsatz in dem Erlass verankern wollen. Er verzichtete aber darauf, nachdem sich in der Vernehmlassung ein Grossteil der Kantone sowie alle Umweltschutz- und Heimatschutzorganisationen dagegen ausgesprochen hatten.

Mit der Vorlage hat sich nun der Ständerat zu befassen. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
