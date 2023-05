Mieterverband stellt Klimagesetz-Gegnern ein Ultimatum wegen Tweet

Die Nationalrätin erklärt, dass die Mehrkosten für erneuerbare Heizungen so stark einschenken würden, dass Hauseigentümer diese direkt durch Mietzinserhöhungen an die Mieterinnen und Mieter weitergeben würde. «Aus diesem Grund ist auch der Hauseigentümerverband im Nein-Komitee, weil dieser Verantwortung gegenüber den Mietern übernimmt», sagt Rüegger. Die SVP-Politikerin kritisiert wiederum den Mieterverband dafür, dass sich «dieser nicht für gute Rahmenbedingungen für Mieter» einsetze.

Mitglied des «Komitees gegen das Stromfresser-Gesetz» ist die SVP-Nationalrätin Monika Rüegger. Auf Anfrage von watson hat sie keine Kenntnis über das Inserat oder die Verwendung des Logos des Mieterverbandes. Doch zum Thema sagt sie: «Es ist eine Tatsache, dass die Mieten wegen des Stromfresser-Gesetzes steigen werden», sagt Rüegger am Telefon.

Als Michael Töngi, Grüne-Nationalrat und Vizepräsident des Schweizer Mieterverbandes, das Inserat gesehen habe, sei sein erster Gedanke gewesen: «Das ist eine absolute Frechheit», wie er am Telefon zu watson sagt. Das «Nein-Komitee zum Klimaschutzgesetz kreiere mit einer alten Aussage des Mieterverbandes einen völlig falschen Zusammenhang».

Sondern weil die Gegner, das Nein-Komitee , mit dem Logo des Mieterverbandes und einer Falschaussage auf Stimmenfang gehen. In einer Mitteilung kritisiert der Verband die «heuchlerische und faktenwidrige Abstimmungskampagne».

Das schreiben die Gegner des Klimaschutzgesetzes in einem in den sozialen Medien kursierenden Inserat.

«Der Mieterverband ist alarmiert: «Mieten werden schon bald massiv ansteigen». Durch das gefährliche Stromfresser-Gesetz müssen unzählige Gebäude zwangssaniert werden. Das führt zu Leerkündigungen und einem massiven Anstieg der Mieten. Deshalb: am 18. Juni Nein stimmen.»

Der Schweizer Mieterverband stört sich daran, dass die Gegner des Klimaschutzgesetzes in ihrem Namen unterstellen, bei einem Ja würden die Mieten ansteigen. Der Verband stellt die Verantwortlichen vor die Wahl.

