Schweiz

Kommentar

Coronavirus: Der Bundesrat geht all-in und riskiert viel



Bild: KEYSTONE

Kommentar

Die grosse Corona-Zockerei: Der Bundesrat geht all-in und riskiert viel

Der Bundesrat geht bei der Aufhebung des Corona-Lockdowns wesentlich weiter als ursprünglich geplant. Die zweite Öffnungsetappe am 11. Mai ist ambitioniert. Wenn das nur gut geht!

Man setze bei der Lockerung des Corona-Lockdown auf einen «Mittelweg», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Mittwoch. Das mag zutreffen, allerdings hat der Bundesrat das Tempo auf diesem Weg überraschend und merklich beschleunigt. «Wir machen am 11. Mai einen grossen Schritt», sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Oder einen Sprung.

Denn die zweite Öffnungsetappe fällt wesentlich ambitionierter aus, als vor zwei Wochen angekündigt. Man kann im Pokerslang sogar feststellen, dass der Bundesrat all-in geht. Nicht nur sollen alle Läden und die obligatorischen Schulen am 11. Mai wieder öffnen, sondern auch Museen und Bibliotheken. Im öffentlichen Verkehr soll wieder der normale Fahrplan gelten.

Das hat der Bundesrat gesagt Video: watson

Besonders auffällig ist die Lockerung in der Gastronomie. Sie darf am 11. Mai wieder Kunden bedienen, ohne Einschränkungen bei Betriebsgrösse oder -konzept. Bedingung ist einzig, dass die Gäste sitzen (keine Stehapéros an der Bar), dafür sind vier Personen pro Tisch erlaubt. Hinzu kommen nicht näher definierte Schutzkonzepte.

Druck aus der Wirtschaft

Noch vor zwei Wochen hatte der Bundesrat Gastronomie und Tourismus nicht einmal erwähnt. Das hat für viel böses Blut gesorgt. Woher rührt dieser Sinneswandel? Hat man sich von Österreich beeindrucken lassen, wo die Restaurants am 15. Mai öffnen sollen? Wahrscheinlicher ist ein massiver Druck aus der Wirtschaft insbesondere auf die bürgerlichen Bundesräte.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) hat einen Hinweis in diese Richtung gegeben, indem er die Lockerungen als «bestes Konjunkturprogramm für die Schweiz» bezeichnete. Mit seiner schwachen Kommunikation hat der Bundesrat solchen Druckversuchen Tür und Tor geöffnet. Heikel dürfte es nun für Betriebe werden, die mit der Öffnung lieber noch zugewartet hätten.

Ein nicht geringes Risiko

Heikel ist dieser «grosse Schritt» aber auch im Hinblick auf die nicht bewältigte Coronakrise. Kann das gut gehen? Ja, es kann! Aber dazu müssen die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin strikt eingehalten werden. Von einer «anderen Normalität» sprach Alain Berset. Er ermahnte die Bevölkerung: «Es braucht Geduld, Vorsicht und Disziplin.» Andernfalls geht es zurück auf Feld 0.

Bild: KEYSTONE

Dennoch geht der Bundesrat mit seiner «Zockerei» ein nicht geringes Risiko ein. Die Gefahr besteht, dass das forsche Vorgehen die Menschen in falscher Sicherheit wiegt und (zu) viele das Gefühl bekommen, sie könnten wieder unbeschwert Party machen. Weitere Öffnungen etwa im Tourismus aber können nur erfolgen, wenn die Infektionskurve nicht erneut ansteigt.

Wo sind die Profite der Swiss?

Zwei Punkte aus dem umfangreichen Programm müssen gesondert erwähnt werden: Der Entscheid, die Durchführung von schriftlichen Maturitätsprüfungen den Kantonen zu überlassen, ist mutlos. Und ein Affront für alle Maturandinnen und Maturanden, die zur Prüfung antraben müssen, während ihre Gspänli im Nachbarkanton die Füsse hoch lagern dürfen.

Nicht nur ein Affront, sondern geradezu ein Skandal ist der «Rettungskredit» für die Airlines Swiss und Edelweiss. Das betrifft nicht nur die fehlenden ökologischen Auflagen, über die Aktivisten und Umweltorganisationen zu Recht wütend sind. Es stellt sich die Frage, weshalb die vermeintlich kerngesunde Swiss beim Staat um Hilfe bettelte, bevor der totale Lockdown in Kraft gesetzt wurde.

Die Swiss hat in den letzten beiden Jahren Gewinne von insgesamt 1,2 Milliarden Franken verbucht. Nun erhält sie eine Kreditgarantie des Bundes in gleicher Höhe. Darüber wundert sich nicht nur der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP). Denn das Fluggeschäft lief bis zur Pandemie blendend. Wenn der Bund nicht willig ist, muss das Parlament hier Klarheit schaffen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Simonetta Sommarugas Rendezvous mit der Realität So kann man Oma trotz Corona-Lockdown besuchen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter