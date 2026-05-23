Warteschlangen wie während der Coronapandemie werden an Pfingsten zwar keine erwartet, dennoch lohnt es sich, die Einkäufe über die Feiertage besser zu planen. Bild: keystone

Wie du beim Einkaufen an Pfingsten lange Wartezeiten vermeidest

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Nach Ostern stehen mit Pfingsten die nächsten Feiertage an. Mit dem Pfingstmontag bleiben die meisten Supermärkte gleich zwei Tage hintereinander geschlossen. Wer trotzdem spontan einkaufen will, kann schnell ins Getümmel geraten. Deshalb hier einige Tipps dazu, wie die Ladenöffnungszeiten über Pfingsten aussehen und zu welchen Zeiten die Wahrscheinlichkeit für einen Grossandrang am geringsten ist:

Welche Läden haben über Pfingsten geöffnet?

An Sonntagen haben die Läden eigentlich nur in Zentren des öffentlichen Verkehrs geöffnet. Bild: KEYSTONE

Schauen wir kurz auf die kommenden Feiertage: Am Freitag und am Samstag bleiben die Läden wie üblich geöffnet. Auch der Sonntag unterscheidet sich nicht von normalen Sonntagen. Der Montag hingegen ist in den meisten Schweizer Kantonen ein gesetzlicher Feiertag oder ein Ruhetag. Die einzige Ausnahme bildet der Kanton Wallis. Hier haben alle Läden also wie an einem gewöhnlichen Montag geöffnet.

An Zentren des öffentlichen Verkehrs – also an Bahnhöfen – und an Flughäfen dürfen Läden auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Im Shopville am Hauptbahnhof Zürich sowie an allen anderen grossen Bahnhöfen der Schweiz bleiben die Läden am Pfingstmontag deshalb laut SBB geöffnet.

Viele der grossen Einkaufszentren der Schweiz bleiben ebenfalls geschlossen. Die Ausnahmen: Die Mall of Switzerland in Ebikon LU und das Emmen Center in Emmen LU haben am Pfingstmontag beide von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Die Sihlcity sowie das Glattzentrum in Zürich, das Shoppi Tivoli in Spreitenbach und das Emmen Center in Emmen LU, das St. Jakob-Park Shopping Center in Basel und das Shoppyland in Schönbühl BE bleiben am Pfingstmontag zu.

Um welche Uhrzeit hat es an Feiertagen am wenigsten Kundschaft?

Zu diesen Uhrzeiten ist das Einkaufen entspannter. Bild: KEYSTONE

Um den Spiessrutenlauf in den wenigen geöffneten Läden möglichst zu umgehen, musst du azyklisch einkaufen. Das variiert allerdings je nach Standort. «Um Zeiten mit hoher Kund:innenfrequenz umgehen zu können, eignen sich grundsätzlich Einkäufe ausserhalb der Stosszeiten, beispielsweise Mitte Vormittag», erklärte etwa Thomas Ditzler, Mediensprecher bei Coop, vor den Feiertagen im Dezember. Weniger empfehlen kann er Last-Minute-Grosseinkäufe vor den Feiertagen, auch da sind die Läden gut besucht. An Randzeiten stehen die Chancen grösser, im Laden Platz zu haben. Oder man plant voraus und bestellt sich die Waren einfach online, sodass sie vor die Haustür geliefert werden und man gar nie eine Filiale betreten muss.

Wer an Bahnhöfen beispielsweise lieber in der Migros einkauft, sollte die Zeiten zwischen 10 und 12 Uhr vormittags und 16 und 18 Uhr nachmittags meiden. Dann sind die Läden laut Mediensprecher Andy Zesiger am stärksten frequentiert. Ruhe hat man hingegen morgens direkt nach der Ladenöffnung oder nachmittags zwischen 13 und 15 Uhr.

An welchen Feiertagen kaufen die meisten Leute ein?

Sowohl bei Migros als auch bei Coop sind Weihnachten und Ostern die Spitzenreiter. Auch Silvester und der 1. August gehören zu den umsatzstärksten Tagen. Bei Coop macht sich zudem ein weiterer Tag bemerkbar: «Eine positive Entwicklung konnten wir in den vergangenen Jahren auch rund um den Black Friday feststellen», erklärt Ditzler. Pfingsten gehört also nicht dazu, dennoch rechnen Detailhändler auch an diesem Feiertag wieder mit mehr Kundschaft an Bahnhöfen. (leo/vro)