Der neue Recycling-Sammelsack ist da – was er kostet und welche Städte mitmachen

Detailhändler und Markenhersteller wie Migros, Coop, Nestlé und Emmi lancieren ein neues Sammelsystem. Nun sind die Details dazu bekannt.

Benjamin Weinmann / ch media

Sei es die Tetrapak-Verpackung des Orangensafts oder der Plastikbecher des Emmi-Joghurts: Heute landen in der Schweiz Unmengen an Material im Abfall, das eigentlich rezykliert werden könnte. Nur: Es fehlt ein Recycling-System mit entsprechendem Sammelmodell.

Heute landet viel Plastikabfall im normalen Kehricht. Das soll sich ändern. Bild: zvg

Das ändert sich nun. Am Donnerstag wurde in Bern der Öffentlichkeit der Recypac-Sammelsack präsentiert. Dieser soll diese Recycling-Lücke in der Schweiz füllen. CH Media hatte vergangenen Juli die Pläne dafür publik gemacht.

Hinter der Recycling-Offensive stehen Detailhändler wie Migros, Coop, Lidl, Aldi und Spar sowie grosse Lebensmittelhersteller wie Nestlé, Unilever und Emmi. Die von ihnen gegründete Branchenorganisation Recypac will laut eigenen Angaben ein «schweizweit flächendeckendes, einheitliches und hochwertiges Recycling für die beiden Wertstoffen» (Getränkekartons und Plastik-Verpackungen) aufbauen. Denn heute gibt es zwar bereits ähnliche Sammelsysteme, die allerdings auf private Initiativen in gewissen Regionen beschränkt sind.

Eine der ersten Gemeinden, die zusammen mit dem Detailhandel mit der Recypac-Sammlung starten, ist die Stadt Bern. Dieses System sei eine gute Ergänzung zu den etablierten Separatsammlungen, sagt Christian Jordi, Amtsleiter Entsorgung und Recycling von Bern. Daneben haben auch Dietikon, Greifensee, Oetwil an der Limmat und Schlieren mit der Recypac-Sammlung gestartet. Weitere Gemeinden werden laut der Organisation in den nächsten Wochen folgen.

Konsumentinnen und Konsumenten können die Recypac-Säcke in verschiedenen Grössen bei teilnehmenden Detailhandelsfilialen kaufen. Die Preisempfehlung von Recypac für die Säcke sieht so aus:

Preis pro Sack

17-Liter: 1 Franken

35-Liter: 1.60 Franken

60-Liter: 2.40 Franken

110-Liter: 4 Franken

Christopher Rohrer, bei der Migros zuständig für das Thema Nachhaltigkeit, erhofft sich von einer national einheitlichen Lösung wichtige Effizienzgewinne durch Skaleneffekte. Zudem bringe sie Vorteile für die Kunden: «Sie sollen überall in der Schweiz die gleichen Verpackungen im selben Sack sammeln können.»

