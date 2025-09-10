wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Schweiz
Konsum - Detailhandel

Bund warnt: Migros-Fleischkäse enthält nicht deklarierte Milch

Bund warnt vor Migros-Fleischkäse: «Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen»

10.09.2025, 15:4810.09.2025, 15:48
Mehr «Schweiz»
Der Migros Delikatess Kalbfleischkäse enthält undeklarierte Milch. Allergiker wird empfohlen, den Fleischkäse nicht zu verzehren.
Allergiker aufgepasst: im Delikatess-Kalbfleischkäse hat's Milch drin!Bild: Migros Ostschweiz

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat am Mittwoch eine öffentliche Warnung für den Delikatess Kalbfleischkäse «Aus der Region. Für die Region» der Migros Ostschweiz herausgegeben. Grund dafür sei ein wegen eines Ettikettierfehlers nicht deklariertes Allergen.

Konkret fehle auf dem Ettikett die Milch, welche im Fleischkäse enthalten sei, heisst es vom Bund. Für Personen, welche allergisch auf Milch reagieren, sei eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen - für alle anderen sei der Verzehr des Fleischkäses unbedenklich.

Die Migros Ostschweiz habe derweil das Produkt aus dem Verkehr gezogen und bereits einen Rückruf gestartet. Milch-Allergikern wird vom BLV empfohlen, den Fleischkäse nicht zu konsumieren. (cpf)

Mehr Rückrufe:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder vom Blutmond
1 / 20
Die besten Bilder vom Blutmond

Der Blutmond versetzte die Welt in der vergangenen Nacht in Staunen. Hier sind die besten Bilder von rund um den Globus – wir fangen an mit Colombo, Sri Lanka.
quelle: keystone / chamila karunarathne
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schockmoment in Hafen: Über 60 Container stürzen von Schiff
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
4
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
5
«Ihr müsst die Beine spreizen»: Ski-Trainer begrapscht Juniorin und schaut beim Duschen zu
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Wenn wir den Laubbläser verbieten, dann aber auch ... ☝🏻
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Trotz Brexit: Briten verlieren Kontrolle über Migration
5
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
3
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
4
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
5
Schweizer Aufgebot für Rad-WM und -EM steht +++ Kugelstösserin Saunders erneut gesperrt
Niederlage für Rösti: Nationalrat stoppt Post-Abbau
Die grosse Kammer stemmt sich gegen den Abbau bei der Post. Albert Rösti warnt vor Konsequenzen.
Bundesrat Albert Rösti sprach am Dienstag im Nationalrat von «kleinen» Reformschritten, die es jetzt brauche. Damit könne verhindert werden, dass plötzlich ein «sehr grosser Schritt» nötig werde. Mit dieser «moderaten Änderung», wie es Rösti formulierte, könnte die Post pro Jahr Einsparungen von 45 Millionen Franken realisieren. Gleichzeitig sollten alle anderen Post-Dienstleistungen, so sein Versprechen, bis 2030 aufrechterhalten bleiben.
Zur Story