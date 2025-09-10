Bund warnt: Migros-Fleischkäse enthält nicht deklarierte Milch

10.09.2025, 15:4810.09.2025, 15:48
Allergiker aufgepasst: im Delikatess-Kalbfleischkäse hat's Milch drin!Bild: Migros Ostschweiz
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat am Mittwoch eine öffentliche Warnung für den Delikatess Kalbfleischkäse «Aus der Region. Für die Region» der Migros Ostschweiz herausgegeben. Grund dafür sei ein wegen eines Ettikettierfehlers nicht deklariertes Allergen.
Konkret fehle auf dem Ettikett die Milch, welche im Fleischkäse enthalten sei, heisst es vom Bund. Für Personen, welche allergisch auf Milch reagieren, sei eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen - für alle anderen sei der Verzehr des Fleischkäses unbedenklich.
Die Migros Ostschweiz habe derweil das Produkt aus dem Verkehr gezogen und bereits einen Rückruf gestartet. Milch-Allergikern wird vom BLV empfohlen, den Fleischkäse nicht zu konsumieren. (cpf)
