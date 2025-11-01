Nebel
Coop will 2026 die 1000. Filiale eröffnen

Coop will im nächsten Jahr die 1000. Filiale eröffnen

01.11.2025, 07:0101.11.2025, 07:01

Coop will laut einem Bericht von «Le Temps» im kommenden Jahr die 1000. Filiale eröffnen. Trotz eines bereits dichten Ladennetzes sieht Konzernchef Philipp Wyss weiteres Wachstumspotenzial in der Schweiz, «weil die Bevölkerung zunimmt», sagte er im Interview.

Ende 2024 verfügte der Detailhändler über 970 Supermärkte und erzielte einen Umsatz von 12,1 Milliarden Franken. «Der Lebensmittelbereich läuft seit Jahren gut, und wir gewinnen dort schrittweise Marktanteile», sagte er im am Samstag veröffentlichten Interview. Auch im Non-Food-Bereich verzeichne das Unternehmen eine gute Entwicklung – trotz starker Konkurrenz durch den Onlinehandel. Coop habe zudem von der Umstrukturierung des Hauptkonkurrenten Migros profitiert.

Onlineverkäufe stärken

Parallel zum Ausbau des Filialnetzes will Coop die Onlineverkäufe stärken und beide Vertriebskanäle enger verbinden. «Diese Kombination ist entscheidend», sagte Wyss. «Wir haben festgestellt, dass die besten Online- und Offline-Kunden dieselben sind.»

Mit Blick auf mögliche Übernahmen erklärte der Coop-Chef, man halte nach geeigneten Zielen Ausschau, «doch der Markt ist ziemlich ausgetrocknet». Vorrang habe deshalb das Wachstum in allen Preissegmenten. (sda)

Mehr Konsum:

Lidl Schweiz plant über 100 neue Filialen bis spätestens 2035
