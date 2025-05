Self-Checkout bei Coop: Kunden zweifeln an der Zufälligkeit der Kontrollen

Neben dem Generationengraben stellte die Umfrage auch einen Unterschied zwischen den Geschlechtern fest. Männer stehlen demnach häufiger als Frauen. Am stärksten zeigte sich dies im Restaurants: 26 Prozent der befragten Männer liessen nach eigenen Angaben da schon mal etwas mitgehen. Bei den Frauen waren es 17 Prozent. (sda)

Die Hemmschwelle bei den 18- bis 25-Jährigen sei niedriger als bei älteren Generationen, heisst es in der Mitteilung zur Umfrage. In allen abgefragten Situationen habe die jüngste Altersgruppe die Spitzenposition inne. Die Befragten in der Altersgruppe von 50 bis 74 Jahren verhielten sich laut der Auswertung am korrektesten.

Insgesamt ein Viertel der befragten Personen gaben an, bei einer Self-Scanning-Kasse mindestens einmal schon etwas mitgehen gelassen zu haben. Fast so viele steckten etwas von einem Hotel ein, wie der Vergleichsdienst schrieb.

Grundsätzlich zeigten sich die Befragten aus der Westschweiz ehrlicher als jene aus der Deutschschweiz. Besonders am Kiosk entpuppten sich die Personen aus der Deutschschweiz eher als Langfinger.

40 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer haben mindestens einmal absichtlich kein Billett für den öffentlichen Verkehr gelöst, wie moneyland.ch am Mittwoch schrieb. Der Vergleichsdienst führte eine anonyme Umfrage unter 1500 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren aus der Deutsch- und Westschweiz durch.

Fast ein Drittel der befragten Schweizerinnen und Schweizer haben laut einer Umfrage schon einmal am Arbeitsplatz etwas gestohlen. Noch höher war die Anzahl jener, die absichtlich kein ÖV-Billett gelöst haben, wie der Vergleichsdienst moneyland.ch mitteilte.

Nicht selten lassen Schweizerinnen und Schweizer etwas am Arbeitsplatz mitgehen.

Nicht selten lassen Schweizerinnen und Schweizer etwas am Arbeitsplatz mitgehen. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Gleitschirm-Pilot kracht am Allaninhorn VS in Felswand und verstirbt

Bei einem Gleitschirmunfall am Allalinhorn in Täsch im Wallis ist am Samstag ein Mann tödlich verunglückt. Er prallte kurz nach dem Start aus bisher ungeklärten Gründen gegen eine Felswand.