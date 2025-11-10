So will die Migros bis 2035 verfahren. Bild: KEYSTONE

«Parlament der Migros» nimmt «Vision 2035» einstimmig an

Die Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat die «Vision 2035» einstimmig verabschiedet. Nach dem Konzernumbau und den Feiern zum 100-Jahr-Jubiläum richtet sich der Blick der Gruppe damit wieder verstärkt nach vorne.

Die Verwaltung des MGB hatte die neue Strategie bis 2035 dem «Parlament der Migros» am vergangenen Samstag vorgelegt. «Ich freue mich, dass die Vision von den Delegierten so positiv aufgenommen wurde», sagte Edith Spillmann, Präsidentin der Delegiertenversammlung, gemäss einer Medienmitteilung vom Montag. Mit den verbliebenen Geschäftsfeldern Food, Non-Food, Finanzdienstleistungen und Gesundheit sei die Gruppe «optimal» aufgestellt, um die Herausforderungen zu meistern.

Der Leitgedanke der Vision 2035 lautet «Eine lebenswerte Schweiz für alle». In den weiteren Schritten soll die Migros-Gruppe nach dem Umbau organisatorisch weiterentwickelt werden, heisst es. Auch soll die Rolle der 2,3 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschafter geschärft und der Kundennutzen über die gesamte Gruppe hinweg gestärkt werden. (leo/sda/awp)