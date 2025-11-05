Die Marke CoffeeB wurde im Jahr 2022 von der Migros lanciert. Bild: keystone

Migros erweitert CoffeeB-Sortiment um zwei neue Sorten

CoffeeB bringt zwei neue Sorten des Schweizer Traditionsrösters La Semeuse in die Regale. Die Coffee Balls «La Semeuse Espresso» und «La Semeuse Lungo» sind ab dem 11. November 2025 in ausgewählten Migros-Filialen und online erhältlich.

Beide neuen Sorten bestehen aus 100 Prozent Arabica-Bohnen. Thomas Gubler, CEO Delica, einem Unternehmen der Migros Industrie, sagt: «Wir freuen uns sehr, mit unserem langjährigen Partner La Semeuse zu zeigen, dass Innovation und Tradition kein Widerspruch sind, sondern sich ideal ergänzen.»

Die Marke CoffeeB wurde im Jahr 2022 unter dem Dach der Migros Tochterfirma Delica AG lanciert. CoffeeB ist das weltweit erste Kaffeekapsel-System ohne Kapsel. (ome)