Süsses und Snacks sind gefragt: Schweizer Detailhandel wächst leicht

Der Schweizer Detailhandel hat von Januar bis September 2025 insgesamt leicht mehr umgesetzt. Vor allem im Lebensmittelsektor stiegen die Erlöse.

Der Gesamtumsatz im hiesigen Detailhandel stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 0,6 Prozent, wie das Marktforschungsinstitut NielsenIQ am Dienstag mitteilte. Während der Food-Bereich um 0,9 Prozent zulegte, stagnierte der Non-Food-Sektor mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent.

Mehr Umsatz bei Snacks, weniger bei Gemüse

Der Umsatzanstieg bei den Lebensmitteln war gleichermassen preis- wie mengengetrieben. Süsswaren und Snacks hätten dabei die stärkste Entwicklung gezeigt. Der Umsatz mit Tiefkühlprodukten sei ebenfalls gewachsen.

Die Kategorie Kochzutaten habe derweil stagniert, wie auch der Getränkemarkt. Negativ zeigte sich hingegen der Bereich Gemüse. Hier hätten deutlich höhere Absatzmengen die tieferen Preise nicht kompensieren können, heisst es dazu.

Rückgang bei Fashion

Die Nonfood-Märkte entwickelten sich derweil über die einzelnen Sektoren hinweg ebenfalls unterschiedlich. Segmente wie Freizeit, DIY und Heimelektronik waren positiv. Der Fashion-Bereich bleibe aber weiterhin unter Druck und habe einen Umsatzrückgang verzeichnet. (sda/awp)