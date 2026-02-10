bedeckt
Konsum - Detailhandel

IKEA ruft Wandleuchten NYMÅNE wegen Stromschlaggefahr zurück

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte weiss
Die NYMÅNE Wand-/Leseleuchte weiss.Bild: Ikea

Stromschlaggefahr: Ikea ruft Wandleuchten NYMÅNE zurück

10.02.2026, 09:4310.02.2026, 09:43

Wer eine Ikea-Wandleuchte NYMÅNE besitzt, soll diese nicht weiter verwenden und das Unternehmen für eine vollständige Rückerstattung kontaktieren.

Wie Ikea schreibt, besteht wegen eines unzureichend isolierten Kabels Stromschlaggefahr. Betroffene Produkte lassen sich anhand des Datumsstempels und der Lieferantennummer erkennen. Dies sind:

  • NYMÅNE Wand-/Leseleuchte weiss, Artikel-Nr.: 203.569.09
  • - NYMÅNE Doppelwandleuchte, weiss, Artikel-Nr.: 204.286.47

(ome)

NYMÅNE Doppelwandleuchte, weiss
Die NYMÅNE Doppelwandleuchte, weiss.Bild: Ikea

