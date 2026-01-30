bedeckt
Konsum - Detailhandel

Ex Libris schliesst alle Filialen in der Schweiz

Ex Libris macht dicht – alle 15 Filialen in der Schweiz schliessen

30.01.2026, 09:2930.01.2026, 10:13
Inhaltsverzeichnis
Was ist neu?Was sind die Konsequenzen für das Bücher-Angebot?Wie viele Personen sind betroffen?Was verändert sich für die Kundschaft?

Was ist neu?

Die Bücherkette Ex Libris schliesst per Ende Jahr all seine 15 Filialen in der Schweiz. Das schreibt die Migros, zu welcher das Unternehmen gehört, am Freitagmorgen in einer Medienmitteilung.

Ex Libris Filiale im Bahnhof Bern am Mittwoch, 10. Januar 2018, in Bern.
Bis Ende Jahr schliessen alle Ex-Libris-Filialen.Bild: KEYSTONE

Was sind die Konsequenzen für das Bücher-Angebot?

Das Online-Geschäft von Ex Libris wird künftig in Galaxus integriert. Der Onlinehändler gehört zu 70 Prozent ebenfalls der Migros. «Das Buchgeschäft von Ex Libris wird schrittweise ins Online-Warenhaus Galaxus überführt», so die Migros. Die Überführung soll bis Mitte 2027 erfolgen.

Wohlen, Aargau, Switzerland - 18th April 2021 : Digitec - Galaxus company sign located in Wohlen.
Das Ex-Libris-Angebot soll in Galaxus integriert werden.Bild: www.imago-images.de

Wie viele Personen sind betroffen?

Bei Ex Libris sind 230 Personen angestellt, die von der Schliessung betroffen sind. Wie es mit diesen Mitarbeitenden weitergeht, ist unklar. «Ein Stellenabbau ist leider nicht ausgeschlossen», so die Migros in einer Medienmitteilung. Ziel sei es, dass den Betroffenen innerhalb der Migros-Gruppe eine neue Stelle angeboten werden soll. Zudem sollen sie auf der Suche nach einer externen Stelle durch HR und spezialisierte Partner unterstützt werden.

Was verändert sich für die Kundschaft?

Gemäss der Migros soll all dies keine Auswirkungen auf die Kundschaft haben. Auch künftig sollen Bestellungen sowohl über galaxus.ch als auch über exlibris.ch möglich sein. Im Verlauf des Jahres soll zudem das Bücherangebot auf Galaxus gemeinsam mit Ex Libris weiter ausgebaut werden.

(dab)

Mehr folgt in Kürze ...

Themen
avatar
Octa
30.01.2026 09:35registriert Oktober 2018
Schöne Erinnerungen als ich jeden Freitag in den Exlibris ging um nach Büchern und DVDs im Ausverkauf zu stöbern...
804
avatar
Holzöpfl
30.01.2026 09:40registriert Oktober 2024
Schade, Ex Libris hatte immer die besten Preise.
567
59
