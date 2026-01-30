Ex Libris macht dicht – alle 15 Filialen in der Schweiz schliessen

Was ist neu?

Die Bücherkette Ex Libris schliesst per Ende Jahr all seine 15 Filialen in der Schweiz. Das schreibt die Migros, zu welcher das Unternehmen gehört, am Freitagmorgen in einer Medienmitteilung.

Bis Ende Jahr schliessen alle Ex-Libris-Filialen. Bild: KEYSTONE

Was sind die Konsequenzen für das Bücher-Angebot?

Das Online-Geschäft von Ex Libris wird künftig in Galaxus integriert. Der Onlinehändler gehört zu 70 Prozent ebenfalls der Migros. «Das Buchgeschäft von Ex Libris wird schrittweise ins Online-Warenhaus Galaxus überführt», so die Migros. Die Überführung soll bis Mitte 2027 erfolgen.

Das Ex-Libris-Angebot soll in Galaxus integriert werden. Bild: www.imago-images.de

Wie viele Personen sind betroffen?

Bei Ex Libris sind 230 Personen angestellt, die von der Schliessung betroffen sind. Wie es mit diesen Mitarbeitenden weitergeht, ist unklar. «Ein Stellenabbau ist leider nicht ausgeschlossen», so die Migros in einer Medienmitteilung. Ziel sei es, dass den Betroffenen innerhalb der Migros-Gruppe eine neue Stelle angeboten werden soll. Zudem sollen sie auf der Suche nach einer externen Stelle durch HR und spezialisierte Partner unterstützt werden.

Was verändert sich für die Kundschaft?

Gemäss der Migros soll all dies keine Auswirkungen auf die Kundschaft haben. Auch künftig sollen Bestellungen sowohl über galaxus.ch als auch über exlibris.ch möglich sein. Im Verlauf des Jahres soll zudem das Bücherangebot auf Galaxus gemeinsam mit Ex Libris weiter ausgebaut werden.

