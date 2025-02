Coop möchte Betrüger beim Selfcheckout entlarven. Bild: KEYSTONE

Coop überwacht Kunden mit «intelligenten» Kameras

Der Detailhändler installierte ohne vorherige Kommunikation in mehreren seiner Geschäfte mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Kameras.

Mehr «Schweiz»

Coop hat in mehreren Filialen diskret Kameras installiert, die mit einer Software für künstliche Intelligenz ausgestattet sind, wie «Le Temps» berichtet. Das Ziel dabei: Diebstahl zu bekämpfen, insbesondere an automatischen Kassen, indem verdächtige Verhaltensweisen erkannt werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras analysieren diese Systeme das Verhalten der Kunden in Echtzeit, um verdächtige Verhaltensweisen zu erkennen. Wenn ein solches Verhalten erkannt wird, wird eine Warnung an das Personal gesendet, erklärten einige Angestellte. Die Angestellten gaben jedoch nicht an, ob jeder Alarm überprüft wird.

Mangelnde Transparenz wirft Fragen auf

Die Intransparenz kommt bei Rechts- und Datenschutzspezialisten schlecht an. François Charlet, ein Jurist, der auf diesen Bereich spezialisiert ist und von «Le Temps» befragt wurde, weist auf einen eklatanten Informationsmangel hin.

«Viele Menschen erwarten nicht, dass eine Kamera künstliche Intelligenz enthält. Man kann nicht vernünftigerweise davon ausgehen, dass ein Kunde mit einer so allgemeinen Information angemessen über die Einsätze aufgeklärt wird» François Charlet

Coop bestätigte auf Anfrage die Existenz dieser Kameras, auf die die Kunden durch ein Piktogramm am Eingang der Geschäfte hingewiesen werden. Der orangefarbene Riese weigerte sich jedoch, Einzelheiten über die genaue Funktionsweise der Kameras zu nennen, und berief sich auf seine Politik der Diskretion in Sicherheitsfragen.

Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) kündigte an, dass er von Coop nähere Informationen über den Einsatz der Kameras verlangen werde, so die Westschweizer Medien. Der EDÖB ist der Ansicht, dass die Einzelhandelskette zwar ein legitimes Interesse an der Sicherung ihrer Geschäfte geltend machen kann, dass sie jedoch die im Datenschutzgesetz festgelegten Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Transparenz beachten muss.

«Jede Videoüberwachung als Datenverarbeitung muss den im Datenschutzgesetz festgelegten Grundsätzen entsprechen, insbesondere der Transparenz und der Verhältnismässigkeit.» EDÖB.

Eine riskante Vorrichtung?

Der Einsatz «intelligenter» Kameras wirft weitere Fragen auf. Künstliche Intelligenz beruht auf Lernmodellen, deren Kriterien nicht immer transparent sind. Für Estelle Pannatier, Policy Managerin bei der Organisation AlgorithmWatch, die sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit algorithmischen Technologien einsetzt, können solche Geräte potenziell zu Diskriminierungen führen.

«Es ist unerlässlich, dass diese Risiken ernst genommen, bewertet und gemildert werden» Estelle Pannatier

Die Initiative von Coop scheint in der Schweiz eine Premiere zu sein. Zwar versuchen auch andere Einzelhandelsketten, die Zahl der Diebstähle zu reduzieren, doch haben sie sich für andere Lösungen entschieden. Migros oder Lidl zum Beispiel haben in einigen Geschäften Barrieren aufgestellt, die die Kunden zwingen, ihren Kassenbon zu scannen, bevor sie gehen können. (sia/kek)