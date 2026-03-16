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Unsere Reporterin Aylin Erol ist «Newcomerin des Jahres» 🥳🥳🥳

Am Montagabend nahm Aylin Erol im Museum für Gestaltung in Zürich ihren Preis entgegen.
Am Montagabend nahm Aylin Erol im Museum für Gestaltung in Zürich ihren Preis entgegen.

Unsere Reporterin Aylin ist «Newcomerin des Jahres» 🥳🥳🥳

Die watson-Reporterin Aylin Erol ist vom Branchenmagazin Schweizer Journalist:in zur «Newcomerin des Jahres» gekürt worden.
16.03.2026, 18:5416.03.2026, 18:54
Team watson
Team watson

Wer Aylin Erol kennt, weiss: Sie braucht keine Auszeichnung, um Journalismus zu machen, der genau hinschaut, sich nicht einschüchtern lässt und die Nähe zu Menschen findet, die sich sonst nie öffnen würden.

Trotzdem hat sie diesen Preis mehr als verdient: Aylin wurde vom Branchenmagazin Schweizer Journalist:in zur «Newcomerin des Jahres» 2025 gekürt. Das ganze watson-Team freut sich riesig mit dir, liebe Aylin!

Seit 2023 arbeitet sie bei watson. Sie hat sich in dieser Zeit hervorgetan mit Themen, die nahe bei den Leuten sind, und mit investigativen Recherchen, die für Aufsehen gesorgt haben. Das Branchenmagazin schreibt, sie überzeuge mit «thematischer Vielseitigkeit, Sorgfalt und Biss». Eine Formulierung, die zutrifft.

Schlaflose Nächte für Guy Parmelin

Besonders hervorgehoben wird ihre investigative Recherche zur Wohnungsknappheit vom April 2024. Interne Dokumente zeigten, wie stark die Baulobby beim «Aktionsplan Wohnungsknappheit» mitredete. Die Recherche soll sogar Bundesrat Guy Parmelin um den Schlaf gebracht haben. Schlaflose Nächte als Auszeichnung: Auch das muss man erst einmal schaffen.

Investigativ
Interne Dokumente zeigen: So diktierte die Baulobby den «Aktionsplan Wohnungsknappheit»

Vergeben wurde die Auszeichnung im Rahmen der Wahl der Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2025. Laut Mitteilung beteiligten sich 1163 Personen an der Online-Abstimmung, vor allem aus Journalismus und Medienbranche.

Ausgezeichnet wurden in 15 Kategorien unter anderem auch SRF-Filmemacher Christof Franzen als «Journalist des Jahres» oder das «Echo der Zeit» von SRF als «Redaktion des Jahres».

Die Preisverleihung fand am Montagabend im Museum für Gestaltung in Zürich statt.

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