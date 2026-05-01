Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal zum 1. Mai
Auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich am Freitagmorgen kurz vor 11 Uhr ein Stau von zehn Kilometern Länge gebildet. Dies entspricht einer Wartezeit von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten, wie der TCS auf der Plattform X mitteilte.
#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten— TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 1, 2026
Der Stau auf der Autobahn A2 zwischen Erstfeld und Göschenen hat sich demnach aufgrund von Verkehrsüberlastung gebildet. Als Umfahrungsmöglichkeiten werden die A13 via San Bernardino sowie die Gotthard-Passstrasse empfohlen. (sda)