sonnig14°
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal zum 1. Mai

Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal zum 1. Mai

01.05.2026, 11:2901.05.2026, 11:29
Stau Gotthard 7.4.26
Wer kennt sie nicht: Die gewohnte Blechlawine vor dem Gotthard-Nordportal.Bild: Webcam

Auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich am Freitagmorgen kurz vor 11 Uhr ein Stau von zehn Kilometern Länge gebildet. Dies entspricht einer Wartezeit von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten, wie der TCS auf der Plattform X mitteilte.

Der Stau auf der Autobahn A2 zwischen Erstfeld und Göschenen hat sich demnach aufgrund von Verkehrsüberlastung gebildet. Als Umfahrungsmöglichkeiten werden die A13 via San Bernardino sowie die Gotthard-Passstrasse empfohlen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
IV-Rentnerin wegen ihrer Emetophobie: «Ich hasse es, dass ich mich immer rechtfertigen muss»
Immer mehr junge Menschen beziehen eine IV-Rente wegen psychischer Erkrankungen. Amélie (28) ist eine von ihnen. Dass die Politik den Zugang zur Invalidenversicherung für Junge erschweren will, macht sie wütend.
Es ist Heiligabend, als Amélie* in ihrem Bett liegt und mit dem Daumen über den Bildschirm ihres Smartphones wischt. Stundenlang. Als könnte sie so die Bilder dieses Abends fortschieben. Den Moment verdrängen, in dem sie die Kontrolle über ihren Körper verlor. In dem alles in ihr nach Flucht schrie, obwohl es für andere keinen sichtbaren Anlass dazu gab.
Zur Story