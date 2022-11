Steff la Cheffe erhält den Bäredräck 2022

Erstmals seit sieben Jahren hat eine Frau den Berner Bäredräck-Preis gewonnen. Die Auszeichnung ging dieses Jahr an die Rapperin und Beatboxerin Steff la Cheffe.

Bild: KEYSTONE

Seit zwei Jahrzehnten setze Steff la Cheffe in der Berner Kulturszene Akzente, die über die Stadt, den Kanton und die Schweizer Grenze hinauswirkten, teilte die Jury des Bärentrusts am Montag mit. Der Bäredräck wird traditionell an einem «Zibelemärit-Zmorge» verliehen.

Die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Stefanie Peter heisst, habe sich schon mehrmals neu erfunden, hiess es in der Laudatio von Stadtpräsident Alec von Graffenried. Heute trete sie als erfahrene und gereifte, aber immer noch ebenso empathische wie rebellische Künstlerin auf.

Mit dem Preis ehrt der Bärentrust Personen, welche im kulturellen und gesellschaftlichen Leben Berns Aussergewöhnliches leisteten. Ausgezeichnet wurden bislang mehrheitlich Männer. Bislang letzte weibliche Preisträgerinnen waren 2015 die Autorinnen des Blogs «Bärner Meitschi». (sda)