Teddy von Kevin (8) vermisst! Hast du ihn im Zug gefunden?

Mehr «Schweiz»

«Mami, wieso habe ich den Teddy nur aus dem Rucksack genommen?» Kevin (8) ist untröstlich. Nach Angaben seiner Mutter wollte der kleine Junge während der Zugfahrt nach der Schule etwas mit seinem geliebten Stofftier spielen. Dabei ging es verloren. Für Kevin ein Riesenverlust. Es war sein einziger brauner Teddy, ein Geschenk zu seinem achten Geburtstag. Ein Geschenk, das ihn jede Nacht im Bett beschützte.

bild: reddit.com

Natürlich gibt Kevin seinen Teddy so schnell nicht auf. In der Schule malt er einen Steckbrief. Von der SBB erhält er die Erlaubnis, ihn aufzuhängen. Ein Pendler oder eine Pendlerin entdeckt das Plakat und publiziert es auf dem Social-News-Aggregator Reddit. Von dort findet es den Weg in die Redaktionsstuben.

Natürlich wollen auch wir helfen, dass Kevin seinen Teddy wieder bekommt. Deshalb dieser Aufruf. Auch die Thurbo-AG unterstützt Kevin mit einem Facebook-Aufruf. Aufgetaucht ist der Vermisste indes bisher nicht. Und auch bei den Fundbüros wurde noch nichts abgegeben.

Wer Hinweise zum braunen Teddy hat, wer ihn sogar vielleicht mitgenommen hat, soll sich bitte bei uns melden: teddy@watson.ch. Wir nehmen dann Kontakt mit Kevin und seiner Familie auf.

Beim Gesuchten handelt es sich um einen ziemlich neuen Stofftier-Teddy in der Farbe braun (siehe Steckbrief).

Die Grösse ist nicht bekannt, aber das Stofftier kann in einem Rucksack verstaut werden.

Auch das genaue Datum des Verlusts ist nicht bekannt. Das Drama ereignete sich Ende August, vermutlich am 26. oder 27.

Verloren ging er in einem Thurbo-Regionalzug von St.Gallen in Richtung Altstätten (SG).

Verschwunden ist der Teddy zwischen 17.55 und 18.09 Uhr. Kevin verliess den Zug in Rorschach-Stadt, sein Teddy blieb dabei zurück.

Und hier noch einmal die E-Mail-Adresse für sachdienliche Hinweise: teddy@watson.ch