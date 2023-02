«The Voice»-Sieger Remo Forrer vertritt die Schweiz am ESC

Remo Forrer Bild: srf

Der 21-jährige Musiker Remo Forrer nimmt für die Schweiz am grössten Musikwettbewerb der Welt in Liverpool teil. Dies meldet SRF.

Der Toggenburger aus Hemberg SG und ist überglücklich: «Etwas Grösseres als den ‘Eurovision Song Contest’ gibt es für einen Schweizer Musikschaffenden nicht. Das ist für mich die ‘Champions League’ der Musik und eine unglaubliche Ehre.»

Remo Forrer gewann 2020 die dritte Staffel der Gesangs-Castingshow «The Voice of Switzerland». Seither hat der ausgebildete Sportartikelverkäufer weiterhin an seiner Karriere als Musiker gefeilt und vier Singles veröffentlicht.

Musikerinnen und Musiker waren eingeladen, ihre Songs für die Schweizer Teilnahme am «Eurovision Song Contest» 2023 in Liverpool einzureichen. Den Schweizer Beitrag bestimmten eine 20-köpfige internationale Fachjury sowie ein 100-köpfiges Zuschauerpanel.

Mit welchem Song Remo Forrer am «Eurovision Song Contest» antritt, wird am 7. März 2023 bekanntgegeben.

Der 67. «Eurovision Song Contest» findet dieses Jahr in Grossbritannien statt, das als Gastgeberland für die Ukraine einspringt. Die Schweiz tritt im ersten Halbfinale am 9. Mai 2023 gegen die Konkurrenz an. (aeg)