Wie soll der Fachkräftemangel bewältigt werden? Mach mit bei der grossen Umfrage!

Bild: imago-images.de

Die Bewältigung des Arbeitskräftemangels ist ein Eckpfeiler der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Doch wie soll die Arbeitswelt von morgen genau aussehen? Das Chancenbarometer will es wissen – von euch!

Die Folgen des Fachkräftemangels in der Schweiz sind immer deutlicher zu spüren: Meldungen über schliessende Metzgereien, Restaurants mit reduziertem Betrieb oder Fachkräften im Gesundheitsweisen, die ihren Job aufgeben, häufen sich. Wenn nicht rechtzeitig Massnahmen ergriffen werden, sind die längerfristigen Folgen gravierend: Gemäss SECO dürften in der Schweiz bis in sieben Jahren 270'000 Arbeitskräfte fehlen.

Doch wie soll dieser Fachkräftemangel bewältigt werden? Kann die Anwerbung von ausländischen Fachkräften das Problem lösen? Sollten hiesige Talente besser gefördert werden? Oder können ältere Erwerbstätige dank flexiblen Arbeitsmodellen die entstandenen Lücken füllen?

Um diese Fragen zu beantworten und neue Lösungsansätze zu generieren, lancierte die Larix Foundation zusammen mit Tina Freyburg (Professorin für Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität St.Gallen) und watson als Medienpartner das Chancenbarometer.

Das Chancenbarometer ist eine repräsentative Umfrage zu Demokratie und Chancen in der Schweiz. Die Umfrage ist anonym und dauert in etwa 30 Minuten, es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, die Rückschlüsse zur Identität der Teilnehmenden zulassen. Die Resultate des Chancenbarometers werden im Herbst 2023 publiziert. (red)