Armee: Über 30 Rekruten an Grippe erkrankt

Über 30 Rekruten im Kanton Bern an Grippe erkrankt

Bild: KEYSTONE

Mehr als 30 Rekrutinnen und Rekruten der Schweizer Armee sind auf den Waffenplätzen Thun BE und Jassbach BE an einer Magen-Darm-Grippe erkrankt. Die Betroffenen wurden isoliert und werden durch Fachpersonal betreut.

Betroffen sind Auszubildende der Panzerschule 21, der Offiziersschule Panzer/Artillerie 22 und der Instandhaltungsschule 43 in Thun sowie der Elektronische Operationen Schule 64 in Jassbach, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Donnerstag mitteilte.

Die für den kommenden Samstag geplanten Besuchstage bei mehreren Kompanien der betroffenen Schulen der Armee wurden abgesagt. Die Sanität der Armee verfolge die Entwicklung vor Ort und werde allenfalls weitere Massnahmen in Absprache mit den zuständigen Kommandanten ergreifen, hiess es weiter.

Die Magen-Darm-Grippe (Gastroenteritis) entwickelt sich meist innerhalb von 48 Stunden mit Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Meist sind Bakterien oder Viren für die Magen-Darm-Entzündung verantwortlich. Oft heilen Magen-Darm-Infektionen mit leicht verdaulicher Ernährung innerhalb von wenigen Tagen von selbst aus. (sda/lyn)