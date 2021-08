Aufheulende Motoren, furzende Auspuffe: Berner Polizei verzeigt 15 Fahrzeuglenkende

Schweiz

Aufheulende Motoren: Berner Polizei verzeigt 15 Fahrzeuglenkende



Lärmbelästigung durch Autoposer: Am Ende der Story kannst du darüber abstimmen, wie du zu dem Thema stehst.

Die Berner Kantonspolizei hat in und um Bern gezielte Verkehrskontrollen wegen des Verursachens von Fahrzeuglärms durchgeführt. In der Stadt Bern sowie in Köniz, Niederwangen und Ostermundigen wurden 15 Autolenkende angezeigt und drei Fahrzeuge sichergestellt.

Bild: shutterstock

Die Fahrzeuglenkenden seien zur Kontrolle angehalten worden, weil sie durch das Aufheulen lassen des Motors oder übermässiges Beschleunigen mit unnötigen Lärmemissionen aufgefallen seien, heisst es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag. Zudem habe bei mehreren Fahrzeugen der Verdacht auf unerlaubte Abänderungen bestanden.

Bei zwei Autos seien bei Kontrollen durch Spezialisten im Verkehrsprüfzentrum unerlaubte Änderungen festgestellt worden. Die Lenker seien in der Folge angezeigt worden. In drei Fällen sei das Fahrzeug sichergestellt worden. Weiter hätten bei den Kontrollen in 13 Fällen Anzeigen wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz resultiert, unter anderem wegen unnötigem Verursachen von vermeidbaren Lärms, mangelhafter Ausrüstung oder dem Mitführen von ungesicherten und überzähligen Mitfahrenden.

Bei einem Fahrzeuglenker sei zudem ein Atemalkoholtest positiv ausgefallen, bei einem weiteren ein Drogenschnelltest. Beiden Lenkenden sei der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen worden. (sda)

Was denkst du über aufheulende Motoren und furzende Auspuffe? Das ist ganz klar KNAAAATTTR KNAAAATTRRR Lärmbelästigung! Habe das, so ganz unter uns (hüstel), auch schon gemacht. Ich find's geil! Zeigt mir einfach die Antworten.

