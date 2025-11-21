Diese Weihnachtsmärkte in der Schweiz öffnen dieses Wochenende

Arosa (GR)

Sternlimarkt

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Bad Ragaz (SG)

Lichterfeier, Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz und Gschenklisunntig

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Ballaguies (VD)

Marché de Noël

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Biel-Benken (BL)

Adventsmarkt

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Birrhard (AG)

Birreter Weihnachtsmarkt

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Gfenn (Dübendorf) (ZH)

Gfänner Adväntmärt

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Giebenach (BL)

Weihnachtsmarkt Giebenach

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Hüttwilen (TG)

Chlausmarkt Hüttwilen

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Serneus (GR)

Serneuser Weihnachtsmarkt

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Sigriswil (BE)

Wintermärit

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Sissach (BL)

Floh- & Weihnachtsmarkt

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Spreitenbach (AG)

Weihnachtsmarkt

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Troistorrents (VS)

Marché de Noël Troistorrents

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Volketswil (ZH)

Wiehnachtsmärt uf em Gmeindshusplatz

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Wila (ZH)

Adventsmarkt Wila

Datum: 22. November 2025

Weitere Infos: hier



Pfäffikon (ZH)

Adventsdörfli

Datum: 22. November bis 14. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Anwil (BL)

Weihnachtsmarkt Anwil

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Egg (ZH)

Mimis Weihnachtsmarkt

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Hämikon (LU)

Weihnachtsmarkt Hämikerberg

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Hindelbank (BE)

Adventsmärit Hindelbank

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Matten (BE)

Adväntsmärit ir Trinkhalle am chline Ruuge

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Münchenstein (BL)

Bazar de Noël

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Prattlen (BL)

Prattler Weihnachtsmarkt

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Seegräben (ZH)

Winterzauber in Seegräben

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Speicher (AR)

[g]wonder

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Tobel-Tägerschen (TG)

Weihnachtsmarkt Tobel

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Walterswil (BE)

Weihnachtsmärit Walterswil

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Zwingen (BL)

Weihnachtsmarkt im Schloss Zwingen

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Olten (SO)

Adventsmarkt auf dem Ruttigerhof

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Walterswil (SO)

Adventsmärt Walterswil

Datum: 22. bis 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Vevey (VD)

VEVEY NOËL

Datum: 22. November bis 31. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Gränichen (AG)

Chlausmärt auf dem Schloss Liebegg

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Losone Ti (Ti)

Losone Weihnachtsmarkt

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Lungern (OW)

Adväntsmärt Lungrä

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Melano (TI)

Weihnachtsmarkt Melano

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Merligen (BE)

Merliger Winterzauber-Märit

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Mosnang (SG)

Chlausmarkt Mosnang

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Neuheim (ZG)

Neuheimer Weihnachtsmarkt

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Reigoldswil (BL)

Adventsmarkt

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Ried-Brig (VS)

Christchindlimärt

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Schwenden (BE)

Schlatti-Märit

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Sedrun (GR)

Fiera da Nadal

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Soazza (GR)

Mercatino di Natale

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Suhr (AG)

Weihnachtsmarkt

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier



Weisslingen (ZH)

Wiehnachts-Märt z'Wislig

Datum: 23. November 2025

Weitere Infos: hier

