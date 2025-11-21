Diese Weihnachtsmärkte in der Schweiz öffnen dieses Wochenende
Die Glühwein-Saison ist eröffnet! Doch wo sind die Winterdörfer bereits offen? Oder du willst einen neuen Weihnachtsmarkt ausprobieren? Dann wirst du hier bestimmt fündig:
Die Weihnachtsmärkte sind nach Öffnungsdatum sortiert:
Arosa (GR)
Sternlimarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Bad Ragaz (SG)
Lichterfeier, Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz und Gschenklisunntig
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Ballaguies (VD)
Marché de Noël
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Biel-Benken (BL)
Adventsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Birrhard (AG)
Birreter Weihnachtsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Gfenn (Dübendorf) (ZH)
Gfänner Adväntmärt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Giebenach (BL)
Weihnachtsmarkt Giebenach
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Hüttwilen (TG)
Chlausmarkt Hüttwilen
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Serneus (GR)
Serneuser Weihnachtsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Sigriswil (BE)
Wintermärit
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Sissach (BL)
Floh- & Weihnachtsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Spreitenbach (AG)
Weihnachtsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Troistorrents (VS)
Marché de Noël Troistorrents
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Volketswil (ZH)
Wiehnachtsmärt uf em Gmeindshusplatz
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Wila (ZH)
Adventsmarkt Wila
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Pfäffikon (ZH)
Adventsdörfli
Datum: 22. November bis 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Anwil (BL)
Weihnachtsmarkt Anwil
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Egg (ZH)
Mimis Weihnachtsmarkt
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Hämikon (LU)
Weihnachtsmarkt Hämikerberg
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Hindelbank (BE)
Adventsmärit Hindelbank
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Matten (BE)
Adväntsmärit ir Trinkhalle am chline Ruuge
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Münchenstein (BL)
Bazar de Noël
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Prattlen (BL)
Prattler Weihnachtsmarkt
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Seegräben (ZH)
Winterzauber in Seegräben
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Speicher (AR)
[g]wonder
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Tobel-Tägerschen (TG)
Weihnachtsmarkt Tobel
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Walterswil (BE)
Weihnachtsmärit Walterswil
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Zwingen (BL)
Weihnachtsmarkt im Schloss Zwingen
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Olten (SO)
Adventsmarkt auf dem Ruttigerhof
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Walterswil (SO)
Adventsmärt Walterswil
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Vevey (VD)
VEVEY NOËL
Datum: 22. November bis 31. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Gränichen (AG)
Chlausmärt auf dem Schloss Liebegg
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Losone Ti (Ti)
Losone Weihnachtsmarkt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Lungern (OW)
Adväntsmärt Lungrä
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Melano (TI)
Weihnachtsmarkt Melano
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Merligen (BE)
Merliger Winterzauber-Märit
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Mosnang (SG)
Chlausmarkt Mosnang
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Neuheim (ZG)
Neuheimer Weihnachtsmarkt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Reigoldswil (BL)
Adventsmarkt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Ried-Brig (VS)
Christchindlimärt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Schwenden (BE)
Schlatti-Märit
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Sedrun (GR)
Fiera da Nadal
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Soazza (GR)
Mercatino di Natale
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Suhr (AG)
Weihnachtsmarkt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Weisslingen (ZH)
Wiehnachts-Märt z'Wislig
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Diese Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet
Schinznach Dorf (AG)
Schinznacher Christkindmarkt
Datum: 24. Oktober bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Baden, Theaterplatz (AG)
Badener WunderDorf auf dem Theaterplatz
Datum: 29. Oktober bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Solothurn, Dornacherplatz (SO)
Das Alpenland
Datum: 6. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Uetliberg (ZH)
Winterzauber Uetliberg
Datum: 6. November bis 31. Januar 2026
Weitere Infos: hier
Luzern, Insel-Park (LU)
Rudolfs Weihnacht
Datum: 15. November bis 22. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Winterthur, Teuchelweiherplatz (ZH)
Winterthurer Wintermarkt
Datum: 19. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Europaallee (ZH)
Zürcher Weihnachtsallee
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Niederdorf (ZH)
Weihnachtsmarkt im Dörfli
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Sechseläutenplatz (ZH)
Wienachtsdorf am Bellevue
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Werdmühleplatz (ZH)
The Singing Christmas Tree und Wiehnachtsmärt
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Genf (GE)
Marché de Noël du Mont-Blanc
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Montreux (VD)
Montreux Noël
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich Hauptbahnhof (ZH)
Polarzauber am Hauptbahnhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Münsterhof (ZH)
Weihnachtsmarkt Münsterhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Bern, kleine Schanze (BE)
Berner Sternenmarkt, Kleine Schanze
Datum: 20. November bis 28. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Lausanne (VD)
Bô Noël
Datum: 20. November bis 31. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Degersheim (SG)
Weihnachtsmarkt Degersheim
Datum: 21. bis 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Le Landeron (BE)
Adventsmarkt im MZ St.Johannsen
Datum: 21. bis 22. November 2025
Weitere Infos: hier
Fiesch (VS)
Gommer Adventsmärt
Datum: 21. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Laufen (ZH)
Mittelalter Weihnachtsmarkt
Datum: 21. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Luthern (LU)
Luthertaler Wiehnachtsmärt
Datum: 21. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier
Siders/Sierre (VS)
Sankt-Katharinafest & Markt
Datum: 21. bis 24. November 2025
Weitere Infos: hier
Rheinfelden, Feldschlösschen (AG)
Feldschlösschen Winterdorf
Datum: 21. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Solothurn, Klosterplatz (SO)
Advent im Kloster
Datum: 21. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier
Alle Weihnachtsmärkte der Schweiz
In dieser Story findest du alle Weihnachtsmärkte in der Schweiz 2025 nach Kanton sortiert – und eine Übersichtskarte.