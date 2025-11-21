bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Weihnachten

Weihnachtsmarkt in der Schweiz 2025: Diese öffnen am Wochenende

Diese Weihnachtsmärkte öffnen am Wochenende von 21. bis 23. November 2025.
Der Weihnachtsmarkt in Basel öffnet erst am 27. November, aber andere sind bereits offen.Bild: KEYSTONE

Diese Weihnachtsmärkte in der Schweiz öffnen dieses Wochenende

21.11.2025, 11:1421.11.2025, 11:14
Reto Fehr
Reto Fehr

Die Glühwein-Saison ist eröffnet! Doch wo sind die Winterdörfer bereits offen? Oder du willst einen neuen Weihnachtsmarkt ausprobieren? Dann wirst du hier bestimmt fündig:

Inhaltsverzeichnis
Diese Weihnachtsmärkte öffnen dieses WochenendeDiese Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnetAlle Weihnachtsmärkte der Schweiz

Diese Weihnachtsmärkte öffnen dieses Wochenende

Dich interessiert, wo aktuell neue Weihnachtsmärkte öffnen? Dann bist du hier richtig!

Die Weihnachtsmärkte sind nach Öffnungsdatum sortiert:

Arosa (GR)

Sternlimarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Bad Ragaz (SG)

Lichterfeier, Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz und Gschenklisunntig
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Ballaguies (VD)

Marché de Noël
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Biel-Benken (BL)

Adventsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Birrhard (AG)

Birreter Weihnachtsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Gfenn (Dübendorf) (ZH)

Gfänner Adväntmärt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Giebenach (BL)

Weihnachtsmarkt Giebenach
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Hüttwilen (TG)

Chlausmarkt Hüttwilen
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Serneus (GR)

Serneuser Weihnachtsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Sigriswil (BE)

Wintermärit
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Sissach (BL)

Floh- & Weihnachtsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Spreitenbach (AG)

Weihnachtsmarkt
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Troistorrents (VS)

Marché de Noël Troistorrents
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Volketswil (ZH)

Wiehnachtsmärt uf em Gmeindshusplatz
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Wila (ZH)

Adventsmarkt Wila
Datum: 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Pfäffikon (ZH)

Adventsdörfli
Datum: 22. November bis 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Anwil (BL)

Weihnachtsmarkt Anwil
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Egg (ZH)

Mimis Weihnachtsmarkt
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Hämikon (LU)

Weihnachtsmarkt Hämikerberg
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Hindelbank (BE)

Adventsmärit Hindelbank
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Matten (BE)

Adväntsmärit ir Trinkhalle am chline Ruuge
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Münchenstein (BL)

Bazar de Noël
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Prattlen (BL)

Prattler Weihnachtsmarkt
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Seegräben (ZH)

Winterzauber in Seegräben
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Speicher (AR)

[g]wonder
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Tobel-Tägerschen (TG)

Weihnachtsmarkt Tobel
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Walterswil (BE)

Weihnachtsmärit Walterswil
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Zwingen (BL)

Weihnachtsmarkt im Schloss Zwingen
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Olten (SO)

Adventsmarkt auf dem Ruttigerhof
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Walterswil (SO)

Adventsmärt Walterswil
Datum: 22. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Vevey (VD)

VEVEY NOËL
Datum: 22. November bis 31. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Gränichen (AG)

Chlausmärt auf dem Schloss Liebegg
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Losone Ti (Ti)

Losone Weihnachtsmarkt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Lungern (OW)

Adväntsmärt Lungrä
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Melano (TI)

Weihnachtsmarkt Melano
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Merligen (BE)

Merliger Winterzauber-Märit
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Mosnang (SG)

Chlausmarkt Mosnang
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Neuheim (ZG)

Neuheimer Weihnachtsmarkt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Reigoldswil (BL)

Adventsmarkt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Ried-Brig (VS)

Christchindlimärt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Schwenden (BE)

Schlatti-Märit
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Sedrun (GR)

Fiera da Nadal
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Soazza (GR)

Mercatino di Natale
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Suhr (AG)

Weihnachtsmarkt
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Weisslingen (ZH)

Wiehnachts-Märt z'Wislig
Datum: 23. November 2025
Weitere Infos: hier

Diese Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet

Weihnachtsmarkt in Baden
Der Weihnachtsmarkt in Baden ist jeweils einer der ersten, in denen die Glühwein-Saison eröffnet werden kann.Bild: zvg

Die Weihnachtsmärkte sind nach Öffnungsdatum sortiert:

Schinznach Dorf (AG)

Schinznacher Christkindmarkt
Datum: 24. Oktober bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Baden, Theaterplatz (AG)

Badener WunderDorf auf dem Theaterplatz
Datum: 29. Oktober bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Solothurn, Dornacherplatz (SO)

Das Alpenland
Datum: 6. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Uetliberg (ZH)

Winterzauber Uetliberg
Datum: 6. November bis 31. Januar 2026
Weitere Infos: hier


Luzern, Insel-Park (LU)

Rudolfs Weihnacht
Datum: 15. November bis 22. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Winterthur, Teuchelweiherplatz (ZH)

Winterthurer Wintermarkt
Datum: 19. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Europaallee (ZH)

Zürcher Weihnachtsallee
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Niederdorf (ZH)

Weihnachtsmarkt im Dörfli
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Sechseläutenplatz (ZH)

Wienachtsdorf am Bellevue
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Werdmühleplatz (ZH)

The Singing Christmas Tree und Wiehnachtsmärt
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Genf (GE)

Marché de Noël du Mont-Blanc
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Montreux (VD)

Montreux Noël
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich Hauptbahnhof (ZH)

Polarzauber am Hauptbahnhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Münsterhof (ZH)

Weihnachtsmarkt Münsterhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bern, kleine Schanze (BE)

Berner Sternenmarkt, Kleine Schanze
Datum: 20. November bis 28. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Lausanne (VD)

Bô Noël
Datum: 20. November bis 31. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Degersheim (SG)

Weihnachtsmarkt Degersheim
Datum: 21. bis 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Le Landeron (BE)

Adventsmarkt im MZ St.Johannsen
Datum: 21. bis 22. November 2025
Weitere Infos: hier


Fiesch (VS)

Gommer Adventsmärt
Datum: 21. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Laufen (ZH)

Mittelalter Weihnachtsmarkt
Datum: 21. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Luthern (LU)

Luthertaler Wiehnachtsmärt
Datum: 21. bis 23. November 2025
Weitere Infos: hier


Siders/Sierre (VS)

Sankt-Katharinafest & Markt
Datum: 21. bis 24. November 2025
Weitere Infos: hier


Rheinfelden, Feldschlösschen (AG)

Feldschlösschen Winterdorf
Datum: 21. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier


Solothurn, Klosterplatz (SO)

Advent im Kloster
Datum: 21. bis 30. November 2025
Weitere Infos: hier

Alle Weihnachtsmärkte der Schweiz

Rauszeit
Diese Weihnachtsmärkte sind 2025 wirklich einen Besuch wert

In dieser Story findest du alle Weihnachtsmärkte in der Schweiz 2025 nach Kanton sortiert – und eine Übersichtskarte.

Mehr Weihnachten:

Weihnachtsmarkt am Zürcher HB erlaubt nun doch Bargeld
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Der grosse Schnee im Flachland blieb aus – hier gab es dennoch ein weisses Erwachen
Lange wurde der erste Schnee im Flachland angekündigt, auch auf watson. Manche Medien prophezeiten gar einen Jahrhundertwinter (nicht auf watson). Nun ist es endlich passiert, im Flachland fielen einige Flocken. Von einer grossen Menge, wie wir es im letzten Jahr erlebt haben, sind wir aber weit entfernt. Denn an den meisten Orten im Flachland sah das heute Morgen so aus:
Zur Story