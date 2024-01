Vom Verkehrsaufkommen am Flughafen Zürich fehlen noch rund 10 Prozent zum Niveau vor der Corona-Pandemie. 2023 starteten und landeten im 241'005 Flugzeuge in Zürich. Der Tag mit den meisten Flügen 2023 war der Herbstferienstart am 6. Oktober, der Monat jedoch der Juli.