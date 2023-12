Holprige Landung in London – viel lustiger ist aber der Filmer

Video: watson/Aya Baalbaki

Holprige Landung in London – viel lustiger ist aber der Kameramann

Sobald es heisst «Cabin Crew, prepare for landing», weiss man als Passagier: Es dauert nicht mehr lange, bis die Räder des Fliegers endlich den Boden küssen.

Bei dieser Maschine von «American Airlines», die am Mittwoch in London Heathrow landen wollte, küssten die Räder den Boden jedoch mehrmals. Grund dafür war der Sturm Gerrit, der gerade in England wütet. Das Flugzeug wurde von einem starken Seitenwind getroffen und hatte dementsprechend Komplikationen, sauber zu landen.

Ein Kameramann von Big Jet TV hat die Landung live mitgefilmt. Seine Reaktion macht gerade die Runde auf Social Media. Nicht grundlos:

