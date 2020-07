Schweiz

Leben

Wanderungen, die du einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichst



Rauszeit

7 Wanderungen, die du einfach mit den ÖV erreichst

Bist du gerade in den Ferien in der Romandie oder hast Lust auf einen spontanen Ausflug in die Natur, wenn nicht sogar fast nach British Columbia? All diese sieben Reiseziele erreichst du ruckzuck mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Let's make ÖV great again!

Pizol

bild: shutterstock

Willst du gleich fünf Bergseen an einem Tag von deiner «Must-see-List» Streichen? Bei der 5-Seen-Wanderung in den Bündner Alpen triffst du Wangsersee, Wildsee, Schottensee, Schwarzsee und Baschalvasee. Zudem blickst du bis zum Pizolgletscher und kannst mit etwas Glück Gemsen oder Adler beobachten. Mehr Abenteuer an einem Tag geht kaum.

bild: shutterstock

Wichtig: Für das grosse Abenteuer muss du dich etwas vorbereiten: Gutes Schuhwerk ist bei dieser Wanderung Voraussetzung, da der Weg im oberen Teil durch Felspartien führt.

bild: shutterstock

Anreise

Und so kommst du dahin: Fahre mit dem Zug nach Bad Ragaz oder Sargans. Von dort fahren Busse direkt zur Talstation der Pizolbahn. Bei der Pizolbahn steigst du in die Gondelbahn Wangs und anschliessend in die Sesselbahn Furt. Bei der Pizolhütte kann das grosse Abenteuer dann losgehen. Ueee!

Chexbres



Bild: shutterstock

Es wird gemunkelt, dass Reisende, die mit dem Zug in Chexbres ankommen, ihr Rückreiseticket in den Abfall werfen, sobald sie die Landschaften der kleinen Gemeinde entdeckt haben. Also: Besser erst einmal nur das Hinreiseticket kaufen.

bild: shutterstock

Die verschiedenen Rundwanderungen ab Chexbres-Village führen dich durch die Weinterassen des Lavaux. Auf dem Weg geniesst du zudem eine schöne Aussicht auf den Genfersee und die umliegenden Berge von Frankreich und der Schweiz.

Anreise

Und so kommst du dahin: Fahre mit dem Zug nach Lausanne. Dann nimmst du den Zug nach Puidoux. Dort steigst du einmal um und landest in ein paar Minuten am Bahnhof Chexbres-Village. Von dort aus stehen dir verschiedene Wanderwege zur Verfügung.

Näfels

bild: shutterstock

Dir ist Kanada viel zu weit? Um dich wie in British Columbia zu fühlen, musst du nicht einmal ins Flugzeug steigen. Denn auch die Glarner Voralpen bieten dir einen Bergsee mit herrlichem Bergpanorama.

bild: shutterstock

Bevor du den Emerald Lake Obersee geniessen und dein Glück beim Forellen- oder Eglifischen versuchen kannst, musst du dich körperlich zuerst etwas betätigen. Die gesamte Wanderung beträgt insgesamt etwa fünf Stunden. Den See erreichst du in etwa drei Stunden.



Anreise

Und so kommst du dahin: Fahre nach Zürich und steige in den Zug nach Ziegelbrücken bis nach Kanada Näfels-Mollis. Dann kann die Wanderung schon los gehen.

Les Avants

bild: shutterstock

Diese Wanderung ist vor allem bekannt durch die vielen Narzissen (Achtung Verwechslungsgefahr: keine Narzissten), die man auf den Feldern in der Gemeinde von Montreux antrifft. Na gut, kann schon auch vorkommen. Aber dann hoffentlich nicht in diesen weitreichenden Blumenfeldern. 😍

bild: maude rion

Ausser den beliebten Blumen trifft man auf dem Wanderweg auf ein Stück Geschichte. Auf dem Gipfel der Rundreise können Ruinen des Turms von Salaussex erkundigt werden. Die Ruinen waren früher ein Wachturm, von dem Feinde schnell erkannt werden konnten.

Anreise

Und so kommst du dahin: Fahre nach Montreux und steige dort in den Zug, welcher dich in 20 Minuten direkt zur Station Les Avants chauffiert. Vom Bahnhof aus nimmst du die Seilbahn Richtung Sonloup. Danach biegst du links Richtung Le Cubly ab und der Narzissenweg von Les Avants kann beginnen.

Sörenberg

bild: UNESCO Biosphäre Entlebuch

Moorfelder, so weit das Auge reicht: Statt Blumen trifft man in der Innerschweiz auf unzählige national geschützte Moore. Doch das ist noch nicht alles: Oberhalb von Sörenberg auf der Rossweid befindet sich zudem das Mooraculum – der grösste Moorerlebnispark der Alpen.

bild: shutterstock

Wenn die Kinder du in Sörenberg trotzdem nicht ganz in Wanderlaune bist, nimmst du einfach die Seilbahn bis nach Rossweid. Falls dich die Wanderlust doch noch packen sollte, gibt es von dort nebst einem schönen Rundweg auch noch die Möglichkeit für eine zweieinhalbstündige Wanderung bis nach Kemmeriboden.

Anreise

Und so kommst du dahin: Fahre nach Luzern. Dort nimmst du den Zug nach Schüpfheim und anschliessend den Bus bis zur Talstation Sörenberg. Von der Talstation beginnt dann die circa einstündige Wanderung. Falls du dich für die Wanderung nach Kemmeriboden entscheidest, steigst du für den Heimweg in Kemmeriboden in den Bus und am Bahnhof in Escholzmatt in den Zug zurück nach Luzern.

Areuse

bild: shutterstock

In Neuenburg kannst du neben dem Creux du Van auch auf der Wanderung von Noiraigue nach Boudry gigantische Felsformationen entdecken. Die fast schon märchenhafte Route führt über zahlreiche Brücken und Schluchten zu verschiedenen plätschernden Wasserläufen.

Plan dir für diesen Ausflug unbedingt genügend Zeit ein: für die Route benötigst du bestimmt etwa drei Stunden. Aber keine Sorge: die Zeit wirst du in der Fantasy-Landschaft sowieso schnell vergessen.

bild: shutterstock

Anreise

Und so kommst du dahin: Fahre bis nach Neuenburg. Von dort erreichst du in nur zwanzig Minuten Noiraigue, wo die Wanderung auch schon beginnt. Beim Bahnhof Boudry nimmst du dann den Zug für die 15-minütige Rückreise.

Hornberg

bild: shutterstock

Auf dem Weg zum Hornberg erwartet dich vor allem eins: eine wunderbare Aussicht auf das Berner Alpen-Panorama. Wer nach der circa zweistündigen Wanderung noch nicht genug hat, kann von der Bergstation Horneggli ins Tal nach Saanenmöser oder Schönried wandern.

Anreise

Und so kommst du dahin: Fahre nach Thun und dann weiter nach Zweisimmen. Von dort erreichst du die Talstation zu Fuss. Bei der Talstation nimmst du dann die Gondel auf den Rinderberg und die Wanderung auf den Hornberg kann los gehen. Falls du weiter wanderst, nimmst du auf der Heimreise einfach denn Zug am Bahnhof Saanenmöser oder Schönried zurück bis nach Zweisimmen.

Viel Vergnügen!

Chantal Stäubli Chantal Stäubli war Redaktorin bei watson, ehe sie meinte, sie müsse die Welt entdecken. Sie reiste nach Barcelona, liess sich dort nieder und wäre heute noch in der katalanischen Hafenstadt, hätte sie nicht die Coronakrise jäh in die Schweiz zurückgetrieben.

Weil sie ihren Reisedrang auch nach ihrer Rückkehr irgendwie stillen muss, entdeckt sie im neuen Reiseblog Rauszeit von watson als freie Journalistin die Schweiz.



