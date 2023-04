36'000 Franken Miete pro Monat: So sieht die teuerste Wohnung der Schweiz aus

Für alle, die nicht wissen, was sie mit all den Millionen Franken machen sollen, die auf ihrem Bankkonto liegen: Es gibt gute Nachrichten! Die teuerste Wohnung der Schweiz – eine 7,5-Zimmer-Wohnung mit 343 Quadratmetern – kann jetzt gemietet werden. Der Preis? 36'000 Franken pro Monat, also etwa 432'000 Franken pro Jahr.

Das Inserat ist derzeit auf der Website Immoscout 24 zu finden. Die «Handelszeitung» bezeichnet die aussergewöhnliche Immobilie am Rande des Vierwaldstättersees in Luzern als «Rolls-Royce des Mietwohnungsmarkt». Doch was hat diese Wohnung denn zu bieten?

Wollt ihr mal schauen?

Ein kurzer Rundgang:

Das macht Lust, Ikea-Lichterketten um die Balken zu hängen. immoscout24

Die Küche, die laut der Handelszeitung «von den Mietern kaum genutzt wird». immoscout24

Das Fenster dürfte schon ein wenig grösser sein, nicht? Und was genau soll diese Tür?

Viele Heizkörper hat die Wohnung definitiv zu bieten. Aber sind diese Balken nicht etwas heikel, wenn man nachts auf die Toilette muss? immoscout24

Okay, beim Thema Aussicht kann man sich nicht beschweren. immoscout24

Der Kühlschrank ist vor der Rückkehr aus dem Urlaub gefüllt

Zugegeben, die Wohnung ist schön, schick und der Parkettboden glänzt. Soweit nichts Neues. Aber, und hier kommen die zukünftigen Mieter auf ihre Kosten: Die Immobilie befindet sich im Grand Hotel National in Luzern, das die Wohnung vermietet. Und wo ein Luxushotel ist, ist auch ein Luxusservice.

Abgesehen davon, dass es keine Nebenkosten gibt (bei diesem Preis nicht ganz überraschend), können die nächsten Bewohner von einem 24-Stunden-Concierge-Service, einem Chauffeur und weiteren angestellten, «die sich um alles kümmern», profitieren. Die Küche wird übrigens aus diesem Grund nur selten von den Mietern benutzt, so der Direktor des Grand Hotel National in Luzern.

«24 heures» berichtet zudem über die Möglichkeit, sich beim Einkaufen helfen zu lassen, eine Reise zu organisieren oder sogar den Kühlschrank nach dem Urlaub zu füllen.

Die letzte Frage, die sich stellt, ist: Warum steht diese Luxus-Immobilie leer? Der ehemalige Besitzer soll sich nach über 20 Jahren entschieden haben, das Haus zu verlassen. Der Direktor des Grand Hotel National in Luzern sagte im Interview mit der Handelszeitung, dass er eine Etage tiefer gezogen sei, «weil 7,5 Zimmer zu viele sind».