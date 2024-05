Der Auffahrtsverkehr staut sich vor dem Gotthardstrassentunnel: Kurz vor 11 Uhr hat die Kolonne auf der A2 in Göschenen UR eine Länge von zehn Kilometer erreicht.



Der hinsichtlich des verlängerten Wochenendes erwartete Stau war am Mittwochmorgen rasch gewachsen. Um 9 Uhr bezifferte der Touring Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X die Länge auf einen Kilometer. Knappe zwei Stunden später waren es bereits zehn Kilometer.



Für die Autoinsassen bedeutet dies, dass sie rund eine Stunde und 40 Minuten warten müssen, bis sie durch den Tunnel ins Tessin fahren können. Die Polizei sperrte die Autobahneinfahrten Wassen und Göschenen. Damit soll der Ausweichverkehr durch die Dörfer im Urner Reusstal unterbunden werden.



Der Stau vor Auffahrt kommt nicht unerwartet. Viele wollen den arbeitsfreien Donnerstag für ein verlängertes Wochenende nutzen. Der TCS ging in seiner Prognose davon aus, dass sich die Verkehrslage gegen Freitagabend beruhigen werde. Der Rückreiseverkehr wird demnach für Sonntag erwartet. (sda)