Auch die Züge in den Süden dürften über das Wochenende gut gefüllt sein. Nach Angaben der SBB waren am Mittwochnachmittag und am Donnerstagvormittag einzelne Züge bereits ausgebucht. Auch für die Rückfahrt am Sonntag gab es zum Teil keine freien Plätze mehr. Weil auch die Stehplätze begrenzt sind, könne es vorkommen, dass die Zugchefs Reisende bitten müssten, den Zug zu verlassen, sollten sich zu viele Passagiere im Zug befinden.

Bild: keystone

Die meisten Reisenden in den Süden erwarteten die SBB am Mittwochnachmittag von 15 bis 19 Uhr und am Donnerstag zwischen 7 und 12 Uhr. Die Rückreise dürften die meisten Reisenden zwischen 14 und 19 Uhr antreten wollen. (sda)