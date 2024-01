Die Schweiz ist ins neue Jahr gestartet!

Die Schweiz begrüsst das neue Jahr

Mehr «Schweiz»

Grosses Feuerwerk über dem Zürichsee. Bild: keystone

Mit Glockengeläut, Schaumwein und da und dort einem Feuerwerk ist die Schweiz ins neue Jahr 2024 gestartet. Tausende Schaulustige sind in Zürich kurz nach Mitternacht mit einem grossen Feuerwerk ins neue Jahr gestartet.

Während 15 Minuten erhellten rund 10'000 Raketen das Seebecken. Abgefeuert wurden sie von drei Booten auf dem Zürichsee.

Bild: keystone

Der Verein «Silvesterzauber» erwartete rund 150'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Schon im Vorfeld wies die Stadtpolizei Zürich darauf hin, dass das Abbrennen von privatem Feuerwerk strengstes verboten ist. Die Veranstalter und die Polizei führten Kontrollen durch.

Wer mit Raketen und Böllern inmitten der Menschenmassen erwischt wurde, musste mit einer Busse oder je nach Art des Vorfalls einer Verzeigung rechnen. Das Feuerwerk wurde zudem eingezogen.

Für den «Silvesterzauber» wurden Teile der Innenstadt und das ganze Seebecken für den Verkehr gesperrt. Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer nach dem Feuerwerk sicher nach Hause kommen, betreibt der Zürcher Verkehrsverbund bis 04.00 Uhr morgens einen Spezialfahrplan.

Ein privates Feuerwerk gab es doch noch: Bern kurz nach Mitternacht. Bild: keystone

Kein Feuerwerk mehr gibt es seit 2021 in Bern. Dort strömen die Leute jeweils um Mitternacht auf dem Münsterplatz zusammen, um unter freiem Himmel auf ein gutes neues Jahr anzustossen. Auch in Basel war kein offizielles Feuerwerk geplant. In Luzern soll es am Neujahrsabend steigen.

Es gab auch Menschen, die sportlich ins neue Jahr stiegen: beispielsweise am Zürcher Neujahrsmarathon, bei dem der Startschuss am 1. Januar um 00:00 Uhr fiel. (sda)