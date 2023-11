1 / 7 Gelbes Lego-Schloss wird versteigert Der eigentliche Hammer kommt erst jetzt mit dem zweiten Schwung: Denn Liquidator Fuchs hat unter den 600 Sets eine «gelbe Burg» gefunden. quelle: fuchs liquidationen

Lego-Jackpot! Im Jahrhundertfund von Uster befindet sich das gelbe Schloss!

Als das Konkursamt von Uster zusammen mit dem Liquidator Manfred Fuchs im Oktober in einem Kellerabteil auf hunderte Kisten stiess, konnte man noch nicht ahnen, was für ein Schatz sich darin befindet. Erst durch mühsame Sortierarbeit kommen Stück für Stück 600 ungeöffnete Lego-Sets zutage. AfoL (Adult fan of Lego) und Lego-Shop-Betreiber Pascal Schafflützel von Gallusbricks.ch schätzt die ersten 150 Sets für watson ein. Er kommt zum Schluss: «Da darf man getrost von einem Jahrhundertfund sprechen.»

Der Mann kennt seine Steine. Die Auktion der ersten 150 Sets brachte Rekordsummen. Die «Garage mit automatischem Tor», ein Set aus dem Jahr 1956, das in dem Zustand (ungeöffnet) weltweit noch nie verkauft wurde, ging für 7000 Franken weg. Auch das Königsschloss (6080) fand mit 3660 Franken weit über dem üblichen Marktwert einen neuen Burgherrn.

Doch der eigentliche Hammer kommt erst jetzt mit dem zweiten Schwung: Denn Liquidator Fuchs hat unter den 600 Sets eine «gelbe Burg» gefunden. Dieses sagenumwobene Set mit 14 Minifiguren und 767 Teilen ist das wertvollste, das je im Verkauf erhältlich war. Seit 2017 sind davon nur 19 Verkäufe bekannt. 2019 wechselte eine «Gelbe Burg» für 9800 Franken den Besitzer – aktueller Schätzwert: 9981 Euro (9600 Franken). Das gilt für Exemplare in guter Verfassung.

Die erste Burg von Lego aus dem Jahr 1978 ist das wertvollste Set, das je im Handel erhältlich war. bild: liqwerk.ch

Ist das Set aus dem Jahrhundertfund in guter Verfassung? Wir fragen beim Liquidator nach: «Ich bin kein Fachmann», betont Fuchs, «aber ich schätze, die Verpackung ist etwa bei 90 Prozent». Interessenten können sich selbst ein Bild machen. Vor Ort in Otelfingen am Donnerstag, den 7. Dezember von 16.00 bis 18.00 Uhr (nur nach Voranmeldung), oder online. «Wir haben noch mehr Fotos der Schachteln gemacht als bei der ersten Auktion, obwohl wir nur gute Resonanzen erhielten. Die Auslieferungen sind praktisch abgeschlossen und die Kunden sind happy», sagt Fuchs.

Und tatsächlich sind auf der Verpackung der gelben Burg einige Spuren sichtbar. An einer Stelle wurde offensichtlich ein Klebstreifen entfernt und der Karton weist ein paar Knautschstellen auf. Aber man bedenke: Die Schachtel ist 45 Jahre alt – und noch immer versiegelt.

Das wird den Preis etwas drücken: Abrissspuren an der linken oberen Ecke. bild: liqwerk.ch

Und was ist mit einem dritten Schwung mit weiteren 150 Sets? Kann es sein, dass Fuchs noch weitere gelbe Burgen in seinem Sortiment hat? «Nein, die Burg haben wir so nur einmal. Was wir aber noch haben, ist eine ausgepackte und aufgebaute gelbe Burg.»

Wer dieses seltene Stück, die aufgebaute, bespielte Burg, einmal live bewundern will, kann das tun: Am Brick Basar am 3. Dezember im Stadthofsaal Uster. Welche weiteren Highlights hat der zweite Schwung an 150 Sets zu bieten?

Set 7730 gehört zu den wertvollsten Sets überhaupt. bild: liqwerk.ch

Die Dampflok (7730) gehört ebenfalls in die Top-10 der wertvollsten Sets (Schätzpreis 4438 Franken), ferner der Town-Plan (810) für geschätzte 2950 Franken und das Lego Hobby Set USS Constellation (398) für 1356 Franken. Warm ums Herz wurde dem Autor dieses Artikels bei Los Nummer 28, dem Polizeiauto mit Sirene. Doch auch bei diesem Liebhaberteil werden bereits über 300 Franken geboten.

Das Light & Sound System gab es auch in einem Feuerwehrwagen. bild: liqwerk.ch

Die 2. Auktion läuft noch bis am Montag, den 11. Dezember. Erfahrungsgemäss steigen die Preise in den letzten Minuten noch stark an. Das höchste Gebot für die gelbe Burg liegt bereits bei über 1000 Franken.

