«Ich behandle jedes Tier mit Respekt» – 18-jährige Metzgerin wehrt sich

Sina Alpiger Folge mir Aya Baalbaki Folge mir

Anna-Lena Künzi absolviert eine Lehre, die für viele Menschen unvorstellbar ist: Sie ist im letzten Ausbildungsjahr als Metzgerin – oder wie es korrekt heisst: Fleischfachfrau. Dazu gehört die Betäubung, die Schlachtung und das Zerlegen von Tieren.

Auch wenn sich immer mehr Menschen pflanzlich ernähren, macht sich Anna-Lena keine Sorgen, dass ihr Job aussterben könnte. «Schon in der Steinzeit hat man Fleisch gegessen. Also wird man es auch in Zukunft noch tun.»

Was sie von Veganer:innen hält und wieso sie sich nicht als Tierhasserin sieht, das erklärt sie im Video:

