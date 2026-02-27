sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Wissen

Planetenparade 2026 in der Schweiz: Tipps für die Beobachtung

ABD0082_20241012 - WIEN -
Die aktuelle Planetenkonstellation dauert von Ende Februar bis Anfang März.Bild: APA/APA

Ab dem Wochenende lohnt sich der Blick nach oben: Die Planetenparade steht an

27.02.2026, 11:3027.02.2026, 11:30

Wenn das Wetter mithält – und es sieht ganz danach aus –, kannst du in den nächsten Tagen am Himmel ein Phänomen bestaunen: die Planetenkonstellation, auch Planetenparade genannt.

Dabei handelt es sich um eine Konstellation, bei der mehrere Planeten entlang der Ekliptik am Himmel gruppiert erscheinen. Am 28. Februar sind dies gemäss dem Astronomieportal Starwalk: Merkur, Venus, Neptun, Saturn, Uranus und Jupiter.

Die Planetenkonstellation wird aber nicht nur an diesem Tag zu sehen sein, vielmehr ist es ein Ereignis, das von Ende Februar bis Anfang März dauert. Der 28. Februar ist dabei das «mittlere Datum», der beste Zeitpunkt hängt vom Standort ab. Gemäss Starwalk ist dies für die Schweiz am 1. März.

Nicht alle Planeten mit blossem Auge erkennbar

Aber nicht alle Planeten werden gleich gut sichtbar sein. Der Jupiter und die Venus werden am hellsten leuchten und sollten mit blossem Auge gut zu sehen sein. Schwieriger wird es beim Saturn. Dieser kann in der hellen Dämmerung etwas schwächer wirken. Auch der Merkur steht tief und sinkt nach Sonnenuntergang schnell. Starwalk bezeichnet den Merkur darum auch als «Blinzeln-und-weg-Planet».

Von blossem Auge nicht sichtbar sind Uranus und Neptun. Beim Uranus könnte ein Fernglas reichen, beim Neptun braucht es ein Teleskop.

Tipps: So siehst du die Planetenparade am besten

So sieht die Planetenkonstellation am 28. Februar von oberhalb der Ebene des Sonnensystems aus.
So sieht die Planetenkonstellation am 28. Februar von oberhalb der Ebene des Sonnensystems aus.Bild: Vito Technology

Das Astronomie-Portal gibt auch gleich Tipps, wie man die Konstellation am besten beobachten kann. Auf diese Dinge solltest du achten:

Wann ist die beste Beobachtungszeit?

Etwa 30 Minuten nach lokalem Sonnenuntergang.

Wohin soll ich schauen?

Von tief im Westen (Merkur/Venus/Saturn) bis hoch im Osten (Jupiter).

Welche Planeten sind mit blossem Auge sichtbar?

Merkur, Venus, Saturn, Jupiter.

Bei welchen Planeten braucht es ein Fernglas oder Teleskop?

Uranus, Neptun.

Wann ist der optimale Zeitpunkt?

Zürich: 18:40 Uhr (Sonnenuntergang: 18:10 Uhr)
Basel: 18:44 Uhr (Sonnenuntergang: 18:14 Uhr)
Bern: 18:45 Uhr (Sonnenuntergang: 18:15 Uhr)

(ome)

Mehr News aus der Welt der Astronomie:

Sonne, Planeten, Monde – so schön ist unser Sonnensystem
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Weltraumbilder 2025
1 / 21
Die schönsten Weltraumbilder 2025

Schleiernebel im Schwan
Der Cygnusbogen (engl. Cygnus Loop) im Sternbild Schwan (Cygnus) ist ein Supernova-Überrest – was nach dem explosiven Tod eines massereichen Sterns vor rund 8000 Jahren übrig blieb. Der im optischen Spektrum sichtbare Teil ist der Cirrusnebel (auch «Schleiernebel» genannt), der rund 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

 ... Mehr lesen
quelle: nasa/sao/cxc/john stone (astrobin)/cxc/l. frattre/n. wolk
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sieht eine Pizza-Party im Weltall aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Smartphone-Konsum: «Diskussion um Bildschirmzeit lenkt von den wichtigen Fragen ab»
Viele wollen ihren Smartphone-Konsum reduzieren. Ein Experte für digitale Medien findet: Wir sollten weniger über Bildschirmzeit und mehr über Infrastruktur sprechen.
Verraten Sie uns Ihre Bildschirmzeit?
Moritz Büchi: Ich kenne sie nicht genau. An gewissen Tagen beträgt sie zwei Stunden, an anderen mehr. Ich arbeite aber am Laptop und greife auch dort auf Apps zu. Das zeigt schon, dass die Smartphone-Bildschirmzeit als Mass wenig taugt.
Zur Story