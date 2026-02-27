Die aktuelle Planetenkonstellation dauert von Ende Februar bis Anfang März. Bild: APA/APA

Ab dem Wochenende lohnt sich der Blick nach oben: Die Planetenparade steht an

Wenn das Wetter mithält – und es sieht ganz danach aus –, kannst du in den nächsten Tagen am Himmel ein Phänomen bestaunen: die Planetenkonstellation, auch Planetenparade genannt.

Dabei handelt es sich um eine Konstellation, bei der mehrere Planeten entlang der Ekliptik am Himmel gruppiert erscheinen. Am 28. Februar sind dies gemäss dem Astronomieportal Starwalk: Merkur, Venus, Neptun, Saturn, Uranus und Jupiter.

Die Planetenkonstellation wird aber nicht nur an diesem Tag zu sehen sein, vielmehr ist es ein Ereignis, das von Ende Februar bis Anfang März dauert. Der 28. Februar ist dabei das «mittlere Datum», der beste Zeitpunkt hängt vom Standort ab. Gemäss Starwalk ist dies für die Schweiz am 1. März.

Nicht alle Planeten mit blossem Auge erkennbar

Aber nicht alle Planeten werden gleich gut sichtbar sein. Der Jupiter und die Venus werden am hellsten leuchten und sollten mit blossem Auge gut zu sehen sein. Schwieriger wird es beim Saturn. Dieser kann in der hellen Dämmerung etwas schwächer wirken. Auch der Merkur steht tief und sinkt nach Sonnenuntergang schnell. Starwalk bezeichnet den Merkur darum auch als «Blinzeln-und-weg-Planet».

Von blossem Auge nicht sichtbar sind Uranus und Neptun. Beim Uranus könnte ein Fernglas reichen, beim Neptun braucht es ein Teleskop.

Tipps: So siehst du die Planetenparade am besten

So sieht die Planetenkonstellation am 28. Februar von oberhalb der Ebene des Sonnensystems aus. Bild: Vito Technology

Das Astronomie-Portal gibt auch gleich Tipps, wie man die Konstellation am besten beobachten kann. Auf diese Dinge solltest du achten:

Wann ist die beste Beobachtungszeit?

Etwa 30 Minuten nach lokalem Sonnenuntergang.

Wohin soll ich schauen?

Von tief im Westen (Merkur/Venus/Saturn) bis hoch im Osten (Jupiter).

Welche Planeten sind mit blossem Auge sichtbar?

Merkur, Venus, Saturn, Jupiter.

Bei welchen Planeten braucht es ein Fernglas oder Teleskop?

Uranus, Neptun.

Wann ist der optimale Zeitpunkt?

Zürich: 18:40 Uhr (Sonnenuntergang: 18:10 Uhr)

Basel: 18:44 Uhr (Sonnenuntergang: 18:14 Uhr)

Bern: 18:45 Uhr (Sonnenuntergang: 18:15 Uhr)



