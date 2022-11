Das Adventslos lässt sich an allen Swisslos-Verkaufsstellen in der Schweiz kaufen – beispielsweise am Kiosk. Insgesamt werden 600'000 Lose verkauft.

In den Spielen eins bis drei gibt es jeweils Beträge in einer maximalen Höhe von 1000 Franken zu gewinnen. Bei den Spielen eins und drei sind zudem auch Mehrfachgewinne möglich. Beim Millionenspiel gibt es dann bis zu einer Million Franken abzustauben.

Zu guter Letzt kommt das Millionenspiel. Hierfür werden also zuvor aufgerubbelten, nummerierten Felder beigezogen. Eigentlich ist es ganz einfach: Einfach die Felder aufrubbeln, die ein bereits zuvor aufgerubbeltes Symbol zeigen. Wenn du es schaffst, ein ganzes Geschenk aufzudecken, hast du den dazugehörigen Betrag gewonnen. Beim grössten, obersten Geschenk wären das dann beispielsweise 1 Million Franken – damit solltest du wirklich alle (materiellen) Weihnachtswünsche erfüllen können. Wenn du im Millionenspiel gewinnst, musst du eine Kopie des Loses machen und es eingeschrieben an die auf dem Adventslos angegebene Adresse senden.

In diesem Spiel sind Mehrfachgewinne möglich, wie Swisslos erklärt. Solltest du dich zu den glücklichen Gewinnern zählen, kannst du diesen Teil vom Rest des Loses abtrennen und deinen Gewinn an der nächsten Verkaufsstelle einzulösen.

Jositsch und Co. treiben SP-Pult in die Enge – bis eine «hässige» Sozialarbeiterin hilft

Liebe Grüsse aus der Pärli-Hölle!

Der erste Trip als offizielles Paar führt Sandro und mich in ein Luxus-Wellness-Hotel. Adults only. Was super klingt, entpuppt sich am Schluss als Mogelpackung.

Es müsste alles super safe sein. Die Fahrt dauert nur knapp drei Stunden. Der Ort: ein winziges Dörfli in Österreich. Hoch über dem Meeresspiegel. Drumherum Natur pur. Und mittendrin ein Luxustempel, der nur Erwachsenen Zugang erlaubt.