Weil kompliziert: Wir erklären dir das Adventslos

Alle Jahre wieder sorgt das Adventslos von Swisslos für Verwirrung – damit du weisst, wie es funktioniert, kommt hier die einfache Erklärung für das Los 2023.

Vor zwei Jahren führte Swisslos sein neues Adventslos ein – und es ist, um ganz ehrlich zu sein, immer noch ein bitzeli kompliziert. Damit ihr dieses Jahr nicht die Chance auf eine Million verpasst, weil ihr die Regeln falsch interpretiert habt, kommt hier die einfache Erklärung.

Ob man alle Felder auf einmal aufrubbeln will oder sich artig geduldet und Tag für Tag ein Türchen öffnet, ist jedem selbst überlassen. Das Adventslos 2023 setzt sich aus 4 Spielen zusammen, wir erklären sie der Reihe nach:

Spiel 1

Bild: screenshot: adventslos.swisslos.ch

Rubble auf der Seite mit der Überschrift «Ihr Adventskalender» die Zahlen 1 bis 8 auf. Nun rubbelst du bei Spiel 1 die übereinstimmenden Symbole ebenfalls auf. Wenn du ohne Unterbruch alle Symbole von «Start» bis «Gewinn» aufrubbeln kannst, gewinnst du den höchsten erreichten Betrag.

Solltest du dich zu den glücklichen Gewinnern zählen, kannst du diesen Teil vom Rest des Loses abtrennen und deinen Gewinn an der nächsten Verkaufsstelle einlösen.

Spiel 2

Bild: screenshot: adventslos.swisslos.ch

Das zweite Spiel sieht ein bisschen anders aus. Gestartet wird aber auch hier wieder mit dem Aufrubbeln der Felder 9 bis 16 in «Ihrem Adventskalender». Analog zu Spiel 1 werden auch bei Spiel 2 wieder die übereinstimmenden Symbole aufgerubbelt. Wer es schafft, eine komplette senkrechte, waagerechte oder diagonale Linie Aufzurubbeln, gewinnt den jeweils zugehörigen Preis. Bei diesem Spiel sind Mehrfachgewinne möglich.

Spiel 3

Bild: screenshot: adventslos.swisslos.ch

Als Nächstes kommt Spiel Nummer drei – rubble hier erstmal die Felder 17 bis 24 in «Ihrem Adventskalender» auf. Die übereinstimmenden Symbole darfst du nun auch im Spiel drei freilegen – das Ziel ist es, alle Symbole einer Kerze freizurubbeln. Im Feld Gewinn kannst du dann ablesen, wie hoch dein Preis ausfällt. Auch bei diesem Spiel sind wieder Mehrfachgewinne möglich.

Ihr Adventskalender – Tägliche Glückssymbole

Bild: screenshot: adventslos.swisslos.ch

Die nummerierten Felder hast du schon aufgerubbelt, vorausgesetzt du hast Spiel 1 bis 3 richtig verstanden. Was jetzt noch bleibt sind die «täglichen Glückssymbole» neben den Zahlenfeldern. Wenn ein Glückssymbol und das Symbol im zugehörigen Nummernfeld identisch sind, gewinnst du den entsprechenden Betrag.

Weitere Informationen zum Adventslos

Wie viel kostet das Adventslos?

Das Adventslos kostet nach wie vor 100 Franken. Der Preis bleibt gleich wie letztes Jahr.

Was gibt's zu gewinnen?

In den Spielen eins bis drei gibt es jeweils Beträge in einer maximalen Höhe von 1000 Franken zu gewinnen. Bei den Spielen zwei und drei sind zudem auch Mehrfachgewinne möglich. Beim Adventskalender gibt es dann bis zu einer Million Franken abzustauben.

Wo kann ich es kaufen?

Das Adventslos lässt sich an allen Swisslos-Verkaufsstellen in der Schweiz kaufen – beispielsweise am Kiosk. Insgesamt werden 600'000 Lose verkauft.

Wo kann ich meinen Gewinn einlösen?

An denselben Verkaufsstellen, die die Lose verkaufen, kannst du sie auch gleich einlösen. Wie oben beschrieben, musst du für Gewinne in den Spiele 1 bis 3 einfach dein abgetrenntes Teillos vorzeigen. Für die grossen Gewinne im Adventskalender musst du eine Fotokopie deines Loses erstellen und das originale Los einsenden. Warte bloss nicht länger als sechs Monate damit, sonst verfällt dein Gewinn.

(anb)