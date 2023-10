Nicolo Fagioli ist für sieben Monate gesperrt worden. Bild: www.imago-images.de

«Sie drohten mir, die Beine zu brechen» – Fagioli hat 3 Millionen Euro Wettschulden

Im Wettskandal im italienischen Fussball sorgt Nicolo Fagioli mit seinen Aussagen für Aufsehen. Der Nationalspieler spricht von seiner Spielsucht, seinen Schulden und von Drohungen der Buchmacher.

Nicolo Fagioli war ein aufstrebender Fussball-Star. 22 Jahre alt, Vertrag bei Juventus Turin, italienischer Nationalspieler.

Doch dieser Höhenflug ist jäh gestoppt worden. Fagioli wurde am Dienstag wegen seiner Beteiligung an einem Wettskandal für sieben Monate gesperrt. Medienberichten zufolge hat der Juve-Profi nun der Turiner Staatsanwaltschaft gestanden, wie hoch sein Schuldenberg aufgrund seiner Spielsucht ist. Insgesamt drei Millionen Euro soll Fagioli im Minus sein.

Selbst auf dem Platz Gedanken an den Schuldenberg

Die Schulden generierte der 22-Jährige auf mehreren illegalen Wettplattformen. Er habe sich wegen seiner Spielsucht auf Wunsch seiner Mutter auch in Behandlung gegeben. Der Erfolg blieb aber aus. Stattdessen erhielt er mehr und mehr Drohungen, je höher der Schuldenberg sich türmte. «Das waren Drohungen wie: ‹Ich breche dir die Beine!›»

Im vergangenen November debütierte Nicolo Fagioli für die italienische A-Nationalmannschaft. Bild: www.imago-images.de

Gegenüber der italienischen Tageszeitung «La Repubblica» gab Fagioli einen Einblick in sein Seelenleben. «Nachts dachte ich nur daran, weiter zu wetten, um die Schulden zu bezahlen.» Selbst auf dem Platz konnte er das Thema nicht mehr abschütteln. Fagioli erinnert sich an eine Partie im April: «Als ich ausgewechselt wurde, brach ich auf der Bank in Tränen aus, als ich über meine Wettschulden nachdachte.»

Auch Tonali droht lange Sperre

Neben Fagioli sollen auch seine Nationalmannschaftskollegen Sandro Tonali sowie Nicolo Zaniolo in den Wettskandal involviert sein. Tonali war erst im Sommer für 70 Millionen Euro von der AC Milan zu Newcastle United gewechselt. Er soll Medienberichten zufolge eine vergleichbare Vereinbarung wie Fagioli anstreben. Dann müsste auch der 23-Jährige mit einer mehrmonatigen Sperre rechnen.

In den italienischen Wettskandal könnten noch weitere Spieler involviert sein. Der frühere Promi-Fotograf Fabrizio Corona hatte die Affäre ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Er kündigte nun an, weitere Namen von beteiligten Profis zu nennen.

Grundsätzlich ist das Glückspiel in Italien nicht verboten. Illegale Plattformen im Internet dürfen aber nicht genutzt werden. Für Sportler gelten zudem gesonderte Regeln. Sie dürfen unter anderem nicht auf ihre eigene Sportart wetten. (ram/t-online)