Bei schönstem Wetter versammelten sich über 1000 Menschen in Chur zur Pride. bild: watson

Über 1000 Menschen bei erster Pride-Kundgebung in Chur

Um die 1200 Menschen haben am Samstagnachmittag an der ersten Pride in Chur für die Akzeptanz und Gleichstellung von queeren Lebensweisen demonstriert.

Die Veranstaltung wurde vom Verein Khur Pride organisiert. Es sei die erste Pride-Demonstration in Graubünden, hiess es im Vorfeld. Die Kundgebung verlief nach Auskunft der Churer Stadtpolizei friedlich und ohne Zwischenfälle.

Rund 1200 Teilnehmende zogen am frühen Nachmittag vom Bahnhof durch die Altstadt zum Stadtpark. Dort begann anschliessend ein Festival mit einem Programm aus Reden, Performances und Musik, unter anderem mit SP-Nationalrätin Tamara Funiciello oder der Autorin Anna Rosenwasser. (cma/sda)