Das Pride Festival in Zürich kostet neu Eintritt

13.02.2026, 16:0713.02.2026, 16:07

Das Pride Festival in Zürich soll dieses Jahr verkleinert werden und neu Eintritt kosten. Dadurch soll die Finanzierung gesichert werden, nachdem es zum Absprung von Sponsoren kam.

«Wir haben uns nach gründlicher Analyse entschieden, das Zurich Pride Festival 2026 in einem kleineren, besser planbaren Rahmen auf dem Turbinenplatz durchzuführen», teilten die Veranstalter am Freitagnachmittag mit.

Für den Besuch des Festivals muss neu ein Ticket gekauft werden. Dies soll für Planungssicherheit sorgen und die Liquidität stabilisieren. Mit den Massnahmen soll der hinter dem Anlass stehende Verein langfristig finanziell stabil und unabhängig werden. Verschiedene grosse Unternehmen haben ihr Sponsoring für die Pride in Zürich und anderen Städten zuletzt reduziert oder ganz beendet.

Definitiv beschlossen sind die Massnahmen noch nicht. Die Vereinsmitglieder werden an einer ausserordentlichen Generalversammlung nächste Woche darüber abstimmen. Unter der auf «Instagram» veröffentlichten Mitteilung gab es innert kurzer Zeit nebst verständnisvollen Kommentaren auch etliche enttäuschte und kritische Rückmeldungen.

Von den Massnahmen nicht betroffen ist die Demonstration der Zurich Pride. Der Anlass findet dieses Jahr am 19. und 20 Juni statt. (hkl/sda)

30 Jahre Zurich Pride Festival in 30 Bildern
