30 Jahre Zurich Pride Festival in 30 Bildern

Dieses Jahr feiert die Pride in Zürich ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass nehmen wir euch auf eine queere Zeitreise mit.

«The First Pride Was a Riot» – 1969 kam es in New York zu einem Konflikt zwischen Personen aus der LGBTQ-Community und der Polizei. In den 60er-Jahren führte die Polizei immer wieder Razzien in Schwulenbars durch. Sie verhaftete queere Menschen und publizierte dann deren Namen, um sie in der Öffentlichkeit blosszustellen. Am 28. Juni 1969 führte die Polizei in der Bar Stonewall Inn eine solche Razzia durch – doch die queeren Menschen im Stonewall Inn, das sich an der Christopher Street befindet, wollten sich das nicht gefallen lassen und schlugen zurück. Die gewalttätige Auseinandersetzung dauerte mehrere Tage an.

Diese Ereignisse führten dazu, dass ab 1970 weltweit der Christopher Street Day (CSD) durchgeführt wird, an dem queere Menschen für ihre Rechte einstehen. Am 24. Juni 1978 auch zum ersten Mal in Europa, genauer gesagt in Bern. Damals hiess der CSD Nationaler Schwulen-Befreiungstag.

Aus dem Aufstand wurde ein Festival: Seit 1994 wird in Zürich regelmässig ein Pride-Festival durchgeführt. Unterdessen feiern jedes Jahr zehntausende Menschen queere Lebensfreude und Vielfalt. Diese 30 Bilder nehmen dich mit auf eine Zeitreise zurück zu dem allerersten CSD in der Schweiz und durch 30 Jahre Zurich Pride Festival.

Der erste CSD in der Schweiz (und Europa) fand 1978 in Bern statt:

Bild: KEYSTONE/ FRIEDLI

Flyer für die erste Pride Parade, 1994:

Bild: schweizerisches sozialarchiv

1994:

Bild: SABINE WUNDERLIN

1994:

Bild: Sabine Wunderlin

1995 (der Verein CSD Zürich wurde gegründet):

Bild: F_5107 Vogler, Gertrud/ schweizerisches sozialarchiv

1996:

Bild: F_5107 Vogler, Gertrud/ schweizerisches sozialarchiv

1997:

Bild: KEYSTONE/ CHRISTOPH RUCKSTUHL

1997:

Bild: KEYSTONE/ CHRISTOPH RUCKSTUHL

1998:

Bild: KEYSTONE/ WALTER BIERI

1998:

Bild: KEYSTONE/ WALTER BIERI

1999:

Bild: KEYSTONE/ WALTER BIERI

2000:

Bild: KEYSTONE/ ROGER DOELLY

2004:

Bild: imago images

2004:

Bild: imago images

2005:

Bild: KEYSTONE/ ALESSANDRO DELLA BELLA

2006:

Bild: KEYSTONE/ WALTER BIERI

«Bekenne Dich!» 2007:

Bild: KEYSTONE/ STEFFEN SCHMIDT

Passend zur Fussball-EM in der Schweiz und Österreich war 2008 das Motto: «Europride Zürich»:

Bild: imago images

2009 erhielt der CSD einen neuen Namen: Zurich Pride Festival.

Bild: imago images

2009:

Bild: imago images

Dominic Hunziker, Mister Gay 2010, an der Pride Parade:

Bild: KEYSTONE/ ALESSANDRO DELLA BELLA

2012:

Bild: KEYSTONE/ ALESSANDRO DELLA BELLA

2014:

Bild: KEYSTONE/ WALTER BIERI

2017:

Bild: KEYSTONE/ WALTER BIERI

2017:

Bild: KEYSTONE/ WALTER BIERI

2019: 50 Jahre Stonewall.

Bild: imago images / Geisser

2021 stand die Pride passend zur Abstimmung «Ehe für alle» unter dem Motto: «Trau Dich! Ehe für alle jetzt!».

Bild: keystone

2021:

Bild: imago images

2022 war das Motto: «trans – Vielfalt leben».

Bild: KEYSTONE/ MICHAEL BUHOLZER

2023:

Bild: imago images

