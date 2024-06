Zurich Pride: Das komplette Programm fürs bunte Wochenende

Die Zurich Pride wird auch 2024 wieder gross. So bunt sah es letztes Jahr aus. Bild: keystone

Juni ist der offizielle Pride-Monat. LGBTQI+ und damit die sexuelle Vielfalt werden auch in der Schweiz gefeiert, insbesondere am kommenden Wochenende. Unter dem diesjährigen Motto – «Frei in jeder Beziehung – seit dreissig Jahren» – feiert die Zurich Pride ihr 30-jähriges Jubiläum.

Das Programm besteht aus einem Festival auf der Zürcher Landiwiese mit Live-Acts und DJs sowie dem bekannten Pride-Umzug. Und es lässt sich sehen:

Freitag, 14. Juni

Zwar findet der grosse Demo-Umzug erst am Samstag statt. Doch der Event beginnt bereits am Tag zuvor, mit dem einem Festival, das von Freitag bis Samstag auf der Landiwiese stattfindet. Krönender Abschluss der zahlreichen DJs und Live-Acts: Nemo um 23 Uhr. Der Festival-Eintritt ist für alle gratis.

16 bis 0.30 Uhr: Festival auf der Landiwiese

Nemo tritt nach dem grossen ESC-Triumph am Freitag an der Pride auf. Bild: keystone

Musikbühne:

16 Uhr: Start Festival

17.30 Uhr: Drag Fest

19.30 Uhr: Dawson

21.30 Uhr: Lainy Bridget

22 Uhr: Börni

23 Uhr: Nemo

23.30 Uhr: DJ Novilon

Elektro-Stage (bei Community-Bühne):

22 Uhr: DJ Angelica Fravi

0.30 Uhr: Closing

Schlagerzelt:

16 Uhr: No Name Divas

0.30 Uhr: Closing

Samstag, 15. Juni

14 Uhr: Demo-Start

Quasi das Herzstück der Pride ist der grosse Demo-Umzug vom Helvetiaplatz bis (neu) zum Mythenquai. Die Grössenordnung: Im letzten Jahr nahmen rund 70'000 Personen daran teil. Schlechte Nachricht bringt im Gegensatz zum letzten Jahr heuer das Wetter. Für Zürich ist am Samstag ein stark bewölkter Himmel gemeldet, auch Niederschläge sind wahrscheinlich.

Vor dem Start des Umzugs um 14 Uhr gibt es gemäss Programm diverse Reden.

Hier geht der Pride-Umzug durch: Bild: zurichpridefestival.ch

16 bis 0.30 Uhr: Festival (Landiwiese)

Musikbühne:

16 Uhr: DJ Sabaka

19 Uhr: Jesse Feijt

19.30 Uhr: Ice Zaddy

20.15 Uhr: DJ Metamorkid

21.30 Uhr: Rose Cohen

22.00 Uhr: Felix Jaehn

23.30 Uhr: DJ Darling Peter

0.30 Uhr: Closing

Felix Jaehn. Bild: imago images

Elektro-Stage:

22.00 Uhr: DJ Taylor Cruz

0.00 Uhr: DJ Vanita

2.00 Uhr: Closing

Schlagerzelt:

16 Uhr: No Name Divas

0.30 Uhr: Closing

18 Uhr: Politische Reden (Musikbühne)

Anna Rosenwasser (hier zu Besuch im watson-Büro). Bild: larissa erni/watson

Tamara Funiciello

Anna Rosenwasser

Michael Töngi

23 Uhr: The Official Zurich Pride Party

Die Zurich Pride Party ist der «krönende Abschluss» des zweitägigen Festivals. Die beiden Clubs Plaza und Rote Fabrik laden dabei zum Tanzen, die Bühne gehört dabei lokalen und internationalen Acts. Pop und Housemixes wird auf 3 Ebenen gefeiert. Die Tickets sind dabei in beiden Locations gültig. Eintritt: 25 Franken.

