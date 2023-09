Krankenkassen-PK verpasst? Das sind Bersets wichtigste 5 Aussagen

Berset erklärt den Prämienanstieg. Bild: keystone

Krankenkassen-PK mit Berset verpasst? Das sind die 5 zentralen Aussagen

Die Krankenkassen-Prämien steigen im Mittel um 8,9 Prozent, gab Alain Berset am Dienstag bekannt. Das waren die wichtigsten Aussagen.

Die schlechte Nachricht

Gesundheitsminister und Bundespräsident Alain Berset redete am Dienstag vor die Medien nicht lange um den heissen Brei. Gleich zu Beginn sagte er:

«Schlechte Nachrichten für die bereits teuerungsgeplagten Haushalte.»

Zum letzten Mal in seiner Karriere gab er eine Erhöhung der Krankenkassenprämien bekannt: Sie steigen 2024 um 8,7 Prozent.

Das Schweizer Gesundheitssystem sei gut, habe aber seinen Preis. Dabei seien die Versicherten den Prämienanstiegen «nicht einfach ausgeliefert». Im Gesundheitswesen sei bereits gespart worden und werde weiter gespart.

Höchste Priorität: Kosten senken

Das Wachstum der Gesundheitskosten zu bremsen, hat für den Bundesrat höchste Priorität. Das sagte Berset in Bezug auf die Erhöhung der Krankenkassenprämien. Dafür müssten alle Akteure zusammenarbeiten und Lösungen suchen.

Der Anstieg der Kosten zeige klar, dass weitere Massnahmen nötig seien, sagte Berset am Dienstag. Die Steuerung des Gesundheitssystem sei jedoch zersplittert. In der Verantwortung seien das Parlament, Ärzte und Patienten sowie Kantone und Krankenversicherer. Sie alle müssten zusammenarbeiten, so Berset. Er sagt weiter:

«Es müssen sinnvolle Reformen sein, die die tiefsten Einkommen nicht noch mehr belasten»

Der Bund nehme eine grosse Verantwortung wahr, indem er für das kommende Jahr mehr als 3,3 Milliarden Franken für Prämienverbilligungen bereitstelle.

Tadel für das Parlament

Bei seiner letzten Vorstellung der Krankenkassenprämien für ein kommendes Jahr ist Berset mit dem Parlament hart ins Gericht gegangen. Jedem kostendämpfenden Vorschlag des Bundesrats ziehe das Parlament die Zähne.

Die Kostendämpfungsmassnahmen würden sich zu langsam entwickeln, sagte der Gesundheitsminister. So sei zwar das Monitoring von Leistungen in National- und Ständerat durch gekommen. Gleichzeitig hätten die Räte sich aber geweigert, die Erkenntnisse aus dem Monitoring in existierende Tarifsysteme einzubringen. Genau das hätte aber kostendämpfende Wirkung entwickelt. Berset bilanziert:

«Überall wo es wirksam gewesen wäre, nahm das Parlament die wirksamen Elemente weg.»

Verantwortung übernehmen – bloss, wer?

Mehrfach betonte Berset während der Medienkonferenz:

«Ich bin nicht verantwortlich.»

Die Prämien würden den Kosten des Gesundheitswesens folgen. «Ich schicke die Leute nicht ins Spital», so Berset weiter. Seine Aufgabe sei es, das Kostenwachstum mit den Mitteln zu bekämpfen, die ihm zur Verfügung stehen.

Auffällig war aber, dass Berset konkret einen Akteur tadelte: «Auch die Ärzte müssen ihren Teil leisten, sie zeigten sich in der Vergangenheit stur bei Sparmassnahmen», so der Gesundheitsminister.

Verantwortlich sei aber auch die Bevölkerung. Als Privatperson solle man sich fragen, ob ein Besuch beim Arzt wirklich notwendig sei oder nicht. Weiter:

«Und wenn ein Arztbesuch notwendig ist, dann muss es ja vielleicht nicht direkt der teure Spezialist sein, sondern erst einmal der Hausarzt.»

Berset will keine Revolution

Das Gesundheitssystem brauche keine Revolution, aber Fortschritte, denen sich viele Kräfte entgegenstemmen würden. Die zersplitterten Akteure müssten sich auf Lösungen einigen. Berset:

«Wir haben ein sehr gutes System – das ist zentral. Mit Ausnahme von 1848 war ich nie ein Anhänger von Revolutionen. Eine solche braucht es auch jetzt nicht. Stattdessen müssen weitere Massnahmen geprüft werden.»

