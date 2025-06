Zürcher SP-Delegierte bestimmen Stadtrats-Ticket

Nun folgt die Rede von Mandy Abou Shoak bei der SP-Nominationsversammlung, sie möchte Stadträtin werden und Stadtpräsidentin. Abou Shoak sagt: «Ich bin 1992 nach Zürich geflüchtet – in eine Asylunterkunft. Wir waren eine vierköpfige Familie in einem Zimmer von fünf Quadratmetern.» Ihr Vater habe damals illegal auf dem Bau gearbeitet, für sieben Franken pro Stunde. «Heute kämpfe ich als Präsidentin der FiZ gegen solche Ausbeutung.»Sie erzählt von ihrer Berufslehre, dem Studium, ihrem Engagement. «Ich stehe für ein Zürich, das niemanden zurücklässt. Eine Stadt, die einlädt – zum Teilhaben.»Mit ihr gewinne man nicht nur Stimmen, sondern Vertrauen. Von Menschen, die sich bisher nicht angesprochen fühlten. Sie wolle Perspektiven schaffen für junge Menschen und solche mit Migrationsgeschichte. «Ich bin nicht die einfache Wahl – aber die mutige.»Und: «Ich bringe keine klassische Erfahrung mit, sondern eine neue Perspektive. Menschen wollen sich in uns wiederfinden. Wir sind die Partei der Mitbestimmung, der sozialen Gerechtigkeit, des Mutes.» Abou Shoak erinnert an die erste SP-Frau im Zürcher Stadtrat in den 1970er-Jahren – und sagt: «Heute ist der nächste Schritt fällig.»Dafür erntet sie tosenden Applaus.