Grüne und FDP informieren über ihre Bundesratspläne



Grüne greifen mit Rytz FDP-Bundesratssitz an – wie reagieren die Liberalen?

Regula Rytz ist gestern bereits an die Öffentlichkeit getreten: Sie will für die Grünen in den Bundesrat. Am liebsten auf Kosten der FDP. Die Fraktionen beider Parteien besprechen heute in Bern ihre Strategie für die Wahlen am 11. Dezember.

Kurz nach 16 Uhr haben die Grünen ihre Strategie vorgestellt: Sie treten mit einer Einerkandidatur von Parteipräsidentin Regula Rytz an. Die Berner Nationalrätin steht ausschliesslich dafür zur Verfügung, auf Kosten der FDP in den Bundesrat einzuziehen. Eine Wahl auf Kosten einer Bundesrätin oder Bundesrat von SVP, SP oder CVP würde Rytz nicht annehmen. Und um 17:30 Uhr wird die Fraktionsspitze der angegriffenen FDP vor die Medien treten und sich zu ihren Plänen äussern.

Ticker: FDP und Grüne zu den Bundesratswahlen

Grünen-Chefin Rytz will in den Bundesrat Video: srf

