Tag 4 im Vincenz-Prozess – heute spricht der Staranwalt Erni

Der Raiffeisen-Anwalt knüpft an das Plädoyer der Staatsanwaltschaft an, «welchem wir uns inhaltlich vollends anschliessen». Er will sich vor allem auf die Investnet-Transaktion fokussieren.



Dass Pierin Vincenz als CEO bei Interessenkonflikten in den Ausstand getreten ist, sei auch schon vorgekommen, erzählt der Anwalt. Als Raiffeisen den Skilift in Andiast GR finanziell unter die Arme greifen wollte, nahm Vincenz nicht an der Abstimmung teil. Weshalb? Weil er in seinem Heimatdorf eine Ferienwohnung besitzt und auch an den Bergbahnen via Familie beteiligt ist.



«Pierin Vincenz wusste also, was ein Interessenkonflikt ist», so der Anwalt. Seine Ausrede, die er bei der Befragung vorgebracht hat, er sei halt jung und unerfahren gewesen, seien deshalb nichtig. (Roman Schenkel, CH Media)